Caldas Rugby Clube Touch conquista torneio Open All Silver

O Caldas Rugby Clube Touch conquistou, no passado sábado, o primeiro campeonato nacional da modalidade Touch Rugby, no torneio Open All Silver, que se disputou nas Caldas da Rainha.A equipa bateu, na final, a equipa de Touch do Braga Rugby, por 9-1. Ao longo de toda a competição, a formação conquistou um total de 28 ensaios e consentiu apenas cinco.No torneio, marcaram presença, para a disputa do título, Braga Rugby, DarkHorses/Belas RC, RC Santarém, e o Caldas Rugby Clube Touch.Terminada a prova, destaque para um momento de fairplay: a equipa de arbitragem, constituída por sete oficiais, assim como as equipas participantes e a organização do torneio, juntaram-se na sala de troféus para a entrega de prémios e convívio entre todos os participantes.No dia 12 de Março realiza-se o torneio Open All Gold, que contará com as melhores formações apuradas a nível nacional.