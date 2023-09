Comunidade portuguesa de Perpignan assiste em festa ao treino da Seleção Nacional

Cerca de duas centenas de representantes da comunidade portuguesa de Perpignan assistiram esta quarta-feira em festa ao treino conjunto da seleção portuguesa de râguebi com a USAP, do Top 14 francês, e interagiram com os 'lobos' no final.O apronto terminou com uma sessão de autógrafos em pleno relvado do Campo 4 do Parc des Sports de Perpignan, onde os 'lobos' se treinam diariamente e no qual trocaram ainda alguns passes de bola oval com jovens das escolas da cidade.

"É um dia diferente e uma oportunidade para darmos um pouco de volta à comunidade que nos está a receber tão bem aqui em Perpignan, para sentirmos que somos apoiados por toda esta gente. Foi ótimo", reconheceu o segunda linha de Portugal, José Madeira.

À hora marcada para o início do treino, 15:30 locais, ainda eram poucos os portugueses na bancada e junto à entrada do campo, à espera do autocarro da equipa.

Mas à medida que o tempo avançava, e ao mesmo tempo que a equipa da USAP também já treinava num relvado adjacente, a bancada foi ficando cada vez mais preenchida de pessoas que aplaudiam e incentivavam as ações dos 'lobos'.

Os bilhetes para assistir ao apronto foram emitidos pela Câmara de Perpignan e distribuídos em estabelecimentos portugueses na cidade, e também pela Associação Portuguesa dos Pirenéus Orientais, mas era notória a presença de vários habitantes locais franceses 'infiltrados' entre a comunidade.

Apesar de alguns vestirem mesmo as cores da USAP, o objetivo era interagirem com a seleção portuguesa, o que tiveram a oportunidade de fazer no final, enquanto os jogadores da equipa da 'casa' iam abandonando o campo relativamente 'despercebidos'.

"Esta presença significa muito. Temos recebido muito apoio de Portugal, mas há muita gente que não tem a possibilidade de vir cá. E ver pessoas que, mesmo não sendo portuguesas, estão a vibrar com a nossa equipa, com os nossos jogos, é incrível sentir isto", comentou Simão Bento, defesa que ainda não se estreou no Mundial.

Quem também ainda aguarda uma oportunidade é o talonador Duarte Diniz, que reconheceu, no entanto, que "o apoio dos portugueses nos dois jogos já disputados pela seleção tem sido brilhante".

"Tem sido um dos motores de acreditarmos numa potencial vitória e em fazer bons resultados. Este foi o nosso primeiro treino aberto e acaba por colocar mais exigência no trabalho que andamos a fazer, por sabermos que temos tanta gente gosta de nós, que se interessa pela nossa equipa e que vem cá ver-nos e dar o seu apoio", reconheceu o jogador do Direito.

O treino com a equipa da USAP acabou por ter momentos mais 'intensos' do que estava nos planos da equipa técnica de Portugal, que motivaram mesmo algumas chamadas de atenção de Patrice Lagisquet junto da equipa técnica dos franceses.

A intensidade do treino, no entanto, foi destacada por José Lima, que não esqueceu também "o apoio da comunidade e de alguns emigrantes" em França.

"Foi bom termos treinado com uma equipa da I Divisão francesa. É bom termos estas sessões, como já tivemos no passado também com a Irlanda e com Samoa. Este tipo de treinos são a melhor forma de subirmos o nível e a melhor maneira de preparar um jogo como o que vamos ter no domingo, contra a Austrália", destacou o vice-capitão dos 'lobos'.

Antes de viajarem para Saint-Étienne, na sexta-feira, os portugueses vão ainda ter uma nova oportunidade de sentir o apoio da comunidade portuguesa de Perpignan, na quinta-feira, durante uma receção na Associação Portuguesa dos Pirenéus Orientais.

No dia seguinte, na sexta-feira, viajam para Saint-Étienne, de avião, e Patrice Lagisquet anuncia, ao final da tarde, a equipa que vai defrontar a Austrália, no domingo.

A seleção portuguesa de râguebi defronta a Austrália no domingo, às 16:45 (hora de Lisboa), em Saint-Étienne, em partida da quarta jornada do Grupo C do Mundial França2023.

Portugal 'folgou' na primeira jornada da fase de grupos, antes de perder com o País de Gales, por 28-8, em 16 de setembro, e de empatar 18-18 com a Geórgia, no sábado.

Após defrontarem a Austrália, os 'lobos' têm ainda encontro marcado com Fiji, em 08 de outubro.

O Campeonato do Mundo de râguebi França2023 teve início em 08 de setembro e decorre até 28 de outubro.