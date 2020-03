Espanha-Portugal do Europe Championship de râguebi à porta fechada

O encontro Espanha-Portugal, da quinta e última jornada do Europe Championship de râguebi, agendado para 15 da março, em Madrid, vai ser jogado à porta fechada, devido ao surto do Covid-19, anunciou esta terça-feira a federação portuguesa (FPR).

"O Ministério da Cultura e do Desporto espanhol acaba de informar a federação espanhola que, tendo em consideração a evolução da situação gerada pela transmissão do Covid-19, todas as competições e eventos desportivos, de nível estadual e internacional, serão jogados à porta fechada. Por esse motivo, o jogo entre Espanha e Portugal será jogado sem espetadores", lê-se no site oficial da FPR.

O organismo acrescentou que, devido ao encerramento Estádio Universitário, em Madrid, o jogo deverá decorrer em Guadalajara, cidade que fica a cerca de 60 quilómetros da capital espanhola.

Os últimos dados apontam a existência de 1650 casos de Covid-19 em Espanha, com 35 mortos.

A epidemia foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos.

Cerca de 114 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 463 mortos e mais de 9.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.