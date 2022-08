Estrela de raguêbi ficou às portas da morte após descobrir namorada a fazer sexo oral a colega de equipa

A vida de Michael Lichaa deu uma volta por completo ao ser dado como inocente em relação às acusações de violência doméstica contra a ex-companheira Kara Childerhous. Em 2021, o jogador de râguebi que cumpriu mais de 100 jogos na liga australiana apanhou a sua mais que tudo a fazer sexo oral ao então colega de equipa, Adam Elliott, segundo ficou provado em tribunal.Em estado de embriaguez, o atleta internacional libanês, de 29 anos, esmurrou uma janela de vidro ao dar conta da traição e acabou por correr perigo de vida, perdendo mais de dois litros de sangue. A imprensa local deu conta de um "banho de sangue" em fevereiro de 2021, no sul de Sidney, e de ameaças por parte de Lichaa, que terá dito à ex-namorada: 'Eu vou matá-la'.Na última sexta-feira, Kara Childerhous recusou apresentar-se no Tribunal Local de Sutherland e este último também não conseguiu contactá-la. Kara garantiu, antes, não querer reviver uma possível situação de stress por estar grávida e preocupada com o que seu depoimento poderia gerar.Lichaa quer agora esquecer tudo e seguir uma nova vida. "Não conseguia tirar da cabeça a imagem da minha noiva a fazer sexo oral ao meu melhor amigo. Só quero deixar tudo para trás agora e seguir em frente com a minha vida e ter dias felizes pela frente", garantiu à saída do tribunal o jogador que passou pelos Cronulla Sharkse Canterbury Bulldogs.