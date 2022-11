EUA vencem na repescagem mas perdem vantagem sobre lusos: Portugal só precisa do empate para ir ao Mundial

Os Estados Unidos venceram este sábado Hong Kong por 49-7, na segunda jornada da repescagem para o Mundial de râguebi França'2023, mas perderam para Portugal a vantagem no confronto direto em caso de empate no final do torneio.

Com sete ensaios, os eagles somaram o ponto de bónus ofensivo e igualaram os portugueses no comando da classificação, com 10 pontos, mas atrasaram-se na diferença entre pontos marcados e sofridos, primeiro critério de desempate em caso de igualdade pontual, uma vez que Portugal venceu hoje o Quénia por 85-0.

Desta forma, Portugal tem, agora, um goal average de +113 pontos, superior aos +96 dos Estados Unidos, e precisa apenas de empatar, na sexta-feira, quando as duas seleções se defrontarem na terceira e última jornada do torneio.

A equipa que vencer o torneio final de repescagem vai integrar o Grupo C do campeonato do Mundo, com as seleções de País de Gales, Austrália, Ilhas Fiji e Geórgia.

O Mundial de râguebi de 2023 realiza-se em França, de 08 de setembro a 28 de outubro.