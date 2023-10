Francês Sébastien Bertrank é o novo selecionador nacional de râguebi

Está encontrado o sucessor de Patrice Lagisquet no comando da Seleção Nacional de râguebi. Sébastien Bertrank é o eleito pela FPR para suceder ao compatriota, apurou esta quinta-feira Record junto de uma fonte conhecedora do processo de sucessão.

Bertrank de 53 anos, já foi selecionador francês de juniores e feminino, antes de assumir o cargo de diretor desportivo do Carcassonne, em 2011.

Como jogador, foi médio de abertura do Brive (1988-1990), do Montferrand (1990-1992 e 1996) e do Ussel (1992-1995), tendo jogado pelas seleções francesas escolar, júnior, esperanças e militar.

No último ano exerceu funções de Coordenador de Formação de um Centro de Recursos e Desempenho desportivo do Estado francês, em Montpellier.

O novo técnico sucede a Patrice Lagisquet, que ocupava o cargo de selecionador de Portugal desde 2019 e, no domingo, conduziu os Lobos à primeira vitória de sempre num Mundial.



Entretanto, a Federação Portuguesa de Rugby (FPR) já oficializou a contratação, agradecendo também a Patrice Lagisquet pelo seu contributo: "A Direção da FPR agradece publicamente ao até agora Selecionador Nacional Patrice Lagisquet e aos demais elementos da equipa técnica todo o trabalho realizado nos últimos quatro anos na Seleção Nacional sénior, que culminou, com enorme êxito, na participação no Campeonato do Mundo de Rugby que decorre em França, com uma demonstração de um rugby positivo que mereceu o respeito e admiração vindos de todos os quadrantes do mundo e das entidades internacionais do rugby. Uma palavra para todos os jogadores que participaram nesta longa caminhada, pela abnegação, sacrifício e entrega, pela forma como souberam superar-se, individualmente e como equipa, que nos fizeram vibrar e nos enchem de orgulho, deixando uma marca na história do rugby português."



(notícia atualizada às 21h58)