Jogador que 'afastou' Espanha do Mundial e 'ajudou' Portugal reaparece a jogar pelo... Benfica

Gavin van den Berg saltou para a ribalta na primeira metade deste ano quando 'tirou' a Espanha do apuramento para o Mundial'2023. O jogador de origem sul-africano foi inscrito irregularmente pelos espanhóis, que foram sancionados com a perda de 10 pontos (referente a dois jogos com a Holanda) e consequente afastamento da prova - o que, simultaneamente, permitiu a Portugal subir ao terceiro lugar da poule e qualificar-se para a repescagem, fase que ainda está a disputar. Agora, o pilar ressurgiu a atuar pelo... Benfica.





Este sábado de manhã, van den Berg atuou de início pelas águias na partida com o CDUL. De resto, o jogador encontra-se inscrito pelos encarnados na Federação de Rugby, o que é possível atestar numa consulta ao site oficial da competição.O regulamento de elegibilidade da World Rugby estabelece que um jogador pode tornar-se elegível para representar um país diferente daquele onde nasceu por ascendência familiar ou residindo no novo país durante três anos de forma ininterrupta ou 10 anos alternadamente. Gavin Van der Berg chegou a Espanha em 2018 e estreou-se pelos leones em dezembro de 2021, mas terá interrompido a sua estadia em Espanha entre maio e setembro de 2019 quando, alegadamente, regressou à África do Sul após o final do campeonato espanhol.