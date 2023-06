Jogadores da seleção de râguebi "100% motivados" na preparação para o Mundial

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O capitão da seleção portuguesa de râguebi, Tomás Appleton, garantiu esta terça-feira, em Cascais, que os 'lobos' estão "100% motivados" para enfrentar a preparação para o Mundial de França'2023 e que vão ter de se "transcender".Portugal iniciou a preparação para o Campeonato do Mundo na segunda-feira, no Jamor, e o centro da seleção reconheceu que os jogadores estão perante uma "oportunidade única" nas suas carreiras. "Estamos 100% motivados. Sabemos que vai ser uma preparação longa, que vai exigir muito de nós e que vamos ter de nos transcender, mas estamos 100% motivados, porque também sabemos que vai ser uma oportunidade única", vincou Tomás Appleton.

O jogador do CDUL, que vestiu a camisola de jogo principal no evento de apresentação dos equipamentos da seleção e de uma música criada pelos Xutos & Pontapés para os 'lobos', assumiu ainda que a equipa portuguesa quer ser competitiva em França.

"Já mostrámos no passado, contra equipas como a Itália e o Japão, que estamos perfeitamente ao nível para competir contra este tipo de equipas. Sabemos que não somos favoritos, sabemos as dificuldades que vamos enfrentar, mas vamo-nos preparar como nunca e o nosso objetivo é ir a este Mundial para competir", assumiu Tomás Appleton.

A equipa portuguesa, por outro lado, carrega a "responsabilidade acrescida", com esta participação no Mundial, de "inspirar os miúdos para jogarem râguebi e quererem ser melhores", mas, em troca, garantiu o capitão, só quer o apoio dos portugueses.

"Que acreditem em nós e na nossa paixão. Tudo o que fazemos é pelo orgulho de representar este país, estas cores, e tudo o que vamos fazer vai ser com paixão", concluiu Appleton, ainda com a camisola de jogo que a seleção portuguesa vai usar no Mundial de França2023.

Portugal vai jogar com camisola e meias vermelhas e calções brancos, num equipamento em que se destacam acabamentos verdes nas mangas e na gola e em que o símbolo da Federação Portuguesa de Râguebi e do Mundial, obrigatório nos equipamentos de todas as seleções, são dourados.

O equipamento alternativo será composto por camisola e meias brancas, calções verdes, com apontamentos vermelhos nas mangas e na gola.

A seleção portuguesa vai jogar o Mundial de râguebi pela segunda vez no seu historial, após a histórica presença na competição, em 2007, também em França.

Portugal vai disputar o Grupo C, no qual enfrenta o País de Gales (16 de setembro), a Geórgia (23 de setembro), a Austrália (01 de outubro) e as Ilhas Fiji (08 de outubro).

O Mundial de França2023 decorre entre 08 de setembro e 30 de outubro.