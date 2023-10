José Lima e feito histórico no Mundial: «Espero que isto não seja o fim mas o princípio de algo grande»

José Lima, capitão da Seleção Nacional de râguebi, não tinha palavras para descrever as emoções após a primeira vitória de sempre de Portugal num Campeonato do Mundo."É uma grande emoção. Este é um trabalho que começou há quatro anos e fizemos muitos esforços para estar aqui. Tivemos um pouco de sorte, houve momentos em que estava tudo acabado e conseguimos voltar. Houve muitas coisas que nos fez sentir estes jogos de uma forma diferente, em comparação com as outras equipas, porque sabemos as dificuldades que passámos. Estar em Toulouse e ver esta gente toda a apoiar-nos dá arrepios e marca. Hoje foi um grande dia para o râguebi português. Somos os primeiros a entrar na história e isso é que é bom no râguebi, poder fazer algo que fica para sempre", afirmou em Toulouse."Espero que isto não seja o fim, mas o princípio de algo grande e interessante para o râguebi português. Sabemos que esperámos muito tempo para nos qualificarmos de novo e agora o pessoal viu o que é estar aqui, o incrível que é e temos de ter vontade de estar já no próximo Mundial", salientou o capitão.