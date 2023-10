Lagisquet considera 'estranho' critério do árbitro com Austrália

O selecionador de râguebi de Portugal, Patrice Lagisquet, considerou "um pouco estranho" o critério do árbitro do encontro disputado contra a Austrália, no domingo, que os 'lobos' perderam por 34-14 no Mundial de França 2023.

"Fomos penalizados oito vezes até aos 45 minutos e a Austrália apenas três. Nessa altura marcaram o ensaio que valeu o ponto de bónus e, depois disso, a Austrália acabou com 13 penalidades contra e nós as mesmas oito. O que é um pouco estranho, mas não posso dizer mais nada", atirou Lagisquet, numa sessão de 'rescaldo' do encontro.

O técnico tinha sido questionado na sexta-feira sobre a nomeação de um árbitro da Geórgia, país que disputa o Grupo C com Portugal, e disse confiar num bom trabalho de Nika Amashukeli, que pretende "arbitrar nos quartos de final", o que não aconteceria se não estivesse em bom plano no encontro dos 'lobos'.

Questionado esta segunda-feira sobre se o georgiano merece vir a integrar o lote de árbitros que vão estar na fase de eliminatórias, lembrou que não lhe compete "escolher os árbitros para os quartos-de-final", mas admitiu que "não foi fácil para ele arbitrar uma equipa que está no mesmo grupo que a seleção do seu país".

"E também não é fácil arbitrar um jogo quando se sabia que a Austrália, que jogou sempre os quartos de final, podia ser eliminada e a única forma de manter um pouco o 'suspense' era ganharem com ponto de bónus", comentou Lagisquet.

Voltando-se também para a equipa portuguesa, explicou que o motivo pelo qual vários jogadores ficaram caídos no relvado após o apito final, frente à Austrália, "foi simplesmente porque a última ação do jogo durou três minutos e estavam exaustos".

"Em primeiro lugar, foi porque a última ação foi muito longa. Três minutos após 80 minutos de jogo pode ser fisicamente terrível", vincou o 'Express de Bayonne'.

Além disso, recordou, "também estavam cansados porque jogaram três jogos muito duros" nas últimas três semanas, o que "é muito difícil a este nível".

"Jogámos 43 minutos contra o País de Gales e 38 com a Geórgia. Ainda não sei o tempo útil do jogo com a Austrália, mas tenho a certeza de que foi um jogo longo e intenso e foi por isso que alguns jogadores acabaram deitados na relva", comentou o antigo internacional francês.

A seleção portuguesa de râguebi perdeu com a Austrália no domingo, por 34-14, em encontro da quarta jornada do Grupo C do Mundial de França 2023.

Foi a segunda derrota de Portugal na competição, após 'folgar' na primeira jornada, perder com o País de Gales (28-8) na estreia e empatar com a Geórgia (18-18) no segundo encontro disputado.

A derrota frente aos 'wallabies' deixou a seleção portuguesa sem hipóteses matemáticas de ainda chegar ao terceiro lugar do Grupo C, que vale o apuramento direto para o próximo Mundial, que se disputa na Austrália, em 2027.

Portugal ainda defronta as Fiji no domingo, às 20:00 (hora de Lisboa) no último encontro da fase de grupos do França 2023.