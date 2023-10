Patrice Lagisquet sobre o Mundial: «Foi um sucesso, a melhoria do grupo impressionou-me»

O selecionador de râguebi de Portugal, Patrice Lagisquet, disse esta segunda-feira à agência Lusa que a participação dos lobos no Mundial de França'2023 foi "um sucesso", após alcançar a primeira vitória de sempre na competição.

"É um sucesso, porque sonhávamos com uma vitória e conseguimos no último jogo", disse o treinador, ainda em Toulouse, menos de 24 horas após o triunfo por 24-23 no último encontro do Grupo C.

Para o treinador, "mais do que a prestação" da seleção portuguesa frente às Fiji, uma das oito seleções apuradas para os quartos de final, o que mais impressionou foi a forma como os desempenhos da equipa "melhoraram ao longo da competição".

"Depois disso, a vitória é o resultado da melhoria do grupo, da equipa. Isso foi o que mais me impressionou durante estas quatro ou cinco semanas", comentou o técnico que já conquistou três títulos do Top 14 de França e uma Taça Challenge (segunda competição europeia de clubes) pelo Biarritz.

Desafiado pela Lusa a comparar a seleção portuguesa com outras equipas que treinou anteriormente, Lagisquet frisou que "é impossível comparar", porque "o râguebi evolui muito rápido", mas admitiu que, "devido ao espírito de equipa", pode ser equiparada ao grupo do Biarritz que "conquistou o primeiro título francês".

"Gostei de construir este grupo, o râguebi que conseguiram jogar, porque foi uma boa experiência para mim adaptar-me ao ADN do râguebi português. O que eu gosto é de descobrir todas as capacidades dos jogadores e ajudá-los a jogar um râguebi que use todas as suas qualidades", comentou o antigo adjunto de Philippe Saint-André na seleção francesa (2012-2015).

Lagisquet, de resto, concorda que teve nas mãos uma "geração dourada" de jovens do râguebi português e, "sem esquecer também os jogadores mais experientes, que deram tanto", acredita que "os jovens jogadores que vão ser o futuro desta equipa vão ser cada vez melhores".

Nesse sentido, apelou à World Rugby para que premeie o desempenho que os lobos alcançaram no Mundial França'2023 com a qualificação direta para o Austrália'2027, através do quarto lugar no Grupo C (atualmente só são apuradas automaticamente as três primeiras seleções de cada grupo).

"Seria o melhor para o râguebi português se a World Rugby decidisse ter 24 equipas no próximo Mundial e qualificar as equipas que estão em quarto lugar na poule. Seria uma ajuda fantástica para o râguebi português poder desenvolver as suas capacidades e ter os jogadores envolvidos num projeto de quatro anos", concluiu o técnico francês.

A seleção portuguesa de râguebi alcançou, no domingo, a sua primeira vitória de sempre num Campeonato do Mundo de râguebi, ao bater as Fiji, por 24-23, no último encontro do Grupo C do França'2023.

O resultado permitiu a Portugal terminar a poule em quarto lugar, com seis pontos, à frente da Geórgia, num grupo no qual o País de Gales foi primeiro e as Fiji também passaram aos quartos de final, deixando a Austrália de fora da fase de eliminatórias pela primeira vez em dez edições.

Nos encontros anteriores, Portugal tinha perdido na estreia com o País de Gales, por 28-8, empatou com a Geórgia (18-18) e perdeu com a Austrália por 34-14.

O Campeonato do Mundo de râguebi França'2023 teve início em 8 de setembro e decorre até 28 de outubro.







Só mesmo no râguebi: treinador das Fiji entrega prendas no balneário de Portugal após derrota com os Lobos Só mesmo no râguebi: treinador das Fiji entrega prendas no balneário de Portugal após derrota com os Lobos