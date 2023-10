Mike Tadjer e a proeza de Portugal: «É uma boa história para contar aos meus filhos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mike Tadjer comentou o triunfo histórico de Portugal frente às Ilhas Fiji no Mundial."É um orgulho. É o melhor sentimento, porque conseguimos. A atmosfera durante o jogo, ganhámos depois de termos estado a perder e recuperarmos, terminando com mais um ponto... Estamos muito orgulhosos. É uma boa história para contar aos meus filhos quando crescerem. Obrigado a todos, recebemos muito apoio, vimos hoje no estádio, gritaram por nós até ao fim, é fantástico", destacou.