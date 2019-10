Mundial: África do Sul vence e convence frente à Itália

A África do Sul, que integra o lote dos candidatos à vitória final, impôs-se esta sexta-feira de forma convincente, por 49-3, à Itália, em jogo do Grupo B do Mundial de râguebi, disputado em Shizuoka, no Japão.Com este triunfo, a África do Sul, que encerra a participação no grupo B frente ao Canadá, em 8 de outubro, entreabriu a porta de acesso aos quartos de final do Mundial do Japão, a decorrer a 19 e 20 de outubro.Para o sucesso sul-africano contribui não só a eficácia do seu jogo como a ausência precoce de Simone Ferrari, um dos pilares da seleção transalpina, que se lesionou nos minutos iniciais, e a expulsão de Andrea Lovotti, aos 43 minutos.A África do Sul vai tentar carimbar o apuramento para os quartos de final frente ao Canadá, que ainda não venceu no grupo B, enquanto que a Itália, que somou a primeira derrota, terá uma missão bem mais difícil no jogo com a bicampeã mundial Nova Zelândia.A prova, a entrar na fase decisiva de definição das seleções apuradas para os quartos de final, prossegue sábado, com os jogos Japão-Samoa (grupo A), Inglaterra-Argentina (C), e Austrália-Uruguai (D).