Mundial: Namíbia-Canadá é o terceiro jogo cancelado devido ao tufão Hagibis

O jogo entre a Namíbia e o Canadá, agendado para domingo e referente à última jornada do Grupo B do Mundial de râguebi, em Kamaishi, foi cancelado devido à passagem do tufão Hagibis pelo Japão, anunciou, este sábado, a organização.Este é o terceiro encontro cancelado pela organização devido ao tufão Hagibis, após os jogos entre Inglaterra e França, do Grupo C, e entre a bicampeã Nova Zelândia e Itália, do B, agendados para hoje, em Yokohama e Toyota, também não se terem realizado.O World Rugby emitiu um comunicado em que justifica a medida com uma ordem de evacuação em vigor na área de Kamaishi, cidade que iria receber o encontro, que registou vários deslizamentos de terra e inundações nas proximidades do estádio."A segurança de todos os envolvidos no Mundial de râguebi de 2019 é a nossa principal preocupação e os adeptos são aconselhados a não viajar para Kamaishi, uma vez que o local será isolado", refere a nota do World Rugby.De acordo com os regulamentos da prova, cada uma das equipas envolvidas nos encontros que foram cancelados recebe dois pontos, pelo que Namíbia e Canadá, últimos classificados do Grupo B, somam os primeiros pontos na despedida do Japão.