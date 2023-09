Mundial: Vincent Pinto responde por ação "imprudente" perante Comissão Disciplinar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ponta da seleção portuguesa de râguebi Vincent Pinto vai responder perante uma Comissão Disciplinar Independente (CDI), na terça-feira, por uma ação "imprudente" no jogo do Mundial'2023 frente ao País de Gales, anunciou este domingo a World Rugby.

Pinto viu um cartão amarelo aos 77 minutos do encontro do Grupo C, que Portugal perdeu por 28-8, uma ação disciplinar agravada minutos depois para cartão vermelho pelo videoárbitro da partida, após análise mais detalhada das imagens.

"Vincent Pinto vai comparecer perante uma CDI por infringir a Lei 9.11 (os jogadores não devem ter qualquer ação imprudente para com outros). A pedido do jogador, a audição terá lugar na terça-feira", escreveu a World Rugby, em comunicado.

A CDI será presidida pelo francês Jean-Noël Couraud, coadjuvado pelo antigo treinador escocês Frank Hadden e pelo antigo jogador inglês Leon Lloyd.

O castigo a aplicar ao ponta dos 'lobos' deve ser conhecido no mesmo dia, instantes após a audição.

A audição numa CDI é uma prática regulamentar no râguebi após ações disciplinares graves identificadas em campo pelo árbitro ou, posteriormente, pelos comissários de jogo.

Portugal perdeu com o País de Gales no sábado, por 28-8, na estreia no Mundial de râguebi de França2023.

A seleção portuguesa defronta ainda, no Grupo C, a Geórgia (sábado), a Austrália (1 de outubro) e as Fiji (8 de outubro).

O Campeonato do Mundo de râguebi França'2023 teve início em 8 de setembro e decorre até 28 de outubro.