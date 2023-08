País de Gales e Ilhas Fiji vencem na preparação para Mundial

País de Gales e Ilhas Fiji, adversários de Portugal no Mundial de râguebi França'2023, venceram este sábado nos primeiros encontros de preparação para a prova que começa em 8 de setembro, enquanto a Austrália foi derrotada 'tangencialmente'.

Os galeses, que no último ano tinham vencido apenas a Argentina e a Itália, em nove encontros disputados, venceram a Inglaterra por 20-9, em Cardiff, enquanto os fijianos bateram o Japão por 32-15, em Tóquio, e os australianos perderam com a Nova Zelândia, em Dunedin, por 23-20.

No Principality Stadium, o País de Gales chegou ao intervalo a perder por 9-6, mas deu a volta no segundo tempo com ensaios de Jac Morgan (48 minutos) e George North (58), ambos transformados por Leigh Halfpenny, que já tinha concretizado duas penalidades, na primeira parte, no dia em que completou 100 internacionalizações.

Antes, as Ilhas Fiji deram uma demonstração de força no Japão, ao vencerem por 32-15, aproveitando da melhor forma a inferioridade numérica dos nipónicos, desde os seis minutos de jogo, após o cartão vermelho a Pieter Labuschagne.

Os fijianos somaram um total de cinco ensaios, por Waisea Nayacalevu (04), Eroni Mawi (17), Simione Kuruvoli (38) e Frank Lomani (58, 81), todos eles transformados, frente a um Japão que só nos últimos 10 minutos conseguiu chegar aos pontos, através de dois toques de meta.

Já a Austrália, perdeu tangencialmente na Nova Zelândia, por 23-20, uma semana após a concludente derrota (38-7) frente ao mesmo rival, a contar para o Rugby Championship do hemisfério sul.

Os wallabies continuam sem vencer sob o comando de Eddie Jones, apesar de terem chegado ao intervalo a vencer por 17-3, com ensaios transformados de Marika Koroibete (3) e Tom Hooper (7).

A resposta dos renovados All Blacks, com 12 alterações em relação ao último jogo, foi 'demolidora' no segundo tempo e permitiu-lhes chegar ao triunfo com uma penalidade de Richie Mo'unga, na bola de jogo, após toques de meta de Shaun Stevenson e Samipeni Finau, ambos transformados, além de outras duas penalidades.

Até ao início do Mundial'2023, o País de Gales volta a defrontar a Inglaterra, em Londres, no sábado, e recebe a África do Sul, em Cardiff, em 19 de agosto.

As Ilhas Fiji visitam a França, em 19 de agosto, e a Inglaterra, uma semana depois, em 26 de agosto, enquanto a Austrália visita a França, em 27 de agosto, mas, no dia antes, deve utilizar no teste contra Portugal, em Paris, vários jogadores que farão parte das escolhas de Eddie Jones.

Além do encontro com a Austrália A, Portugal defronta, no sábado, os Estados Unidos, no Estádio do Algarve.

A seleção portuguesa vai jogar o Mundial de râguebi pela segunda vez no seu historial, após a histórica presença na competição, em 2007, também em França.

Portugal vai disputar o Grupo C, no qual enfrenta o País de Gales (16 de setembro), a Geórgia (23 de setembro), a Austrália (1 de outubro) e as Ilhas Fiji (8 de outubro).

O Mundial de França'2023 decorre entre 08 de setembro e 28 de outubro.