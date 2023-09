Patrice Lagisquet: «A principal diferença é que não fomos suficientemente eficientes«

A diferença entre Portugal e o País de Gales no encontro do Mundial de râguebi, no sábado, que os britânicos venceram por 28-8, esteve "na eficiência perto da linha de ensaio", disse este domingo o selecionador nacional.

Numa sessão de rescaldo realizada numa plataforma online, Patrice Lagisquet admitiu que os lobos podiam ter conseguido "um resultado mais próximo", mas lembrou que ainda estão "a aprender a jogar a este nível".

"O jogo teve 43 minutos de tempo efetivo, o que é imenso para nós. Talvez tenha sido o desafio com mais tempo de jogo útil neste Mundial. Mas, como vimos, quando estivemos perto da linha de meta, não fomos suficientemente eficientes. Essa é a grande diferença entre as duas equipas", comentou o treinador.

Segundo o técnico francês, quando se joga "a este ritmo e velocidade, é difícil manter a clarividência" e, por isso, nalgumas situações "os passes não foram suficientemente precisos" ou "as decisões não foram as melhores".

A fisicalidade que os lobos tiveram de impor para contrariar o poderio da seleção do País de Gales também contribuiu para "retirar clarividência nas ações".

"É difícil manter o equilíbrio certo em todas as disputas, placagens, rucks e, ao mesmo tempo, ser capaz de fazer um grande passe e marcar quando se tem a oportunidade. É difícil ser eficiente nestas circunstâncias. Espero que tenha sido isso que os jogadores aprenderam neste jogo", resumiu.

Nesse sentido, Lagisquet disse ter "a certeza" de que jogando da mesma forma "contra Espanha ou Roménia", seleções que Portugal está "habituado a defrontar", a seleção nacional "teria marcado vários ensaios nas mesmas situações".

A menos de uma semana do embate com a Geórgia, outro adversário habitual no Europe Championship, o francês lembrou, no entanto, que já estão num nível superior.

"Vai ser igualmente difícil sermos eficientes contra eles, porque, para mim, o nível não é assim tão diferente. O País de Gales está em nono ou 10.º lugar [oitavo] no ranking da World Rugby e a Geórgia está logo atrás [13.º]", advertiu o 'Express de Bayonne'.

A seleção portuguesa de râguebi estreou-se no sábado no Mundial de França'2023 com uma derrota por 28-8 frente ao País de Gales, em encontro da segunda jornada do Grupo C.

Portugal, que folgou na primeira ronda, vai ainda defrontar a Geórgia (sábado), a Austrália (1 de outubro) e as Fiji (8 de outubro).

O Campeonato do Mundo de râguebi França'2023 teve início a 8 de setembro e decorre até 28 de outubro.