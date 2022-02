Patrice Lagisquet alerta: «Empate na Geórgia inútil se não ganharmos à Roménia»

O empate obtido por Portugal na Geórgia, na primeira jornada do Europe Championship 2022, será inútil na qualificação para o Mundial de râguebi se os 'lobos' não vencerem na Roménia no sábado, advertiu esta quinta-feira o selecionador.

A seleção portuguesa travou uma série de 20 vitórias consecutivas da Geórgia na competição, ao empatar 25-25 em Tbilissi, mas Patrice Lagisquet admitiu à agência Lusa que o excesso de confiança pode complicar os objetivos da equipa, que passam por uma vitória em Bucareste.

"Desde segunda-feira, tenho-o repetido aos jogadores até à exaustão. O jogo com a Geórgia acabou! Se perdermos na Roménia, os dois pontos conquistados aqui não servem para nada", disse o francês, ao telefone, desde Tbilissi, onde a seleção montou o seu 'quartel-general' entre as duas partidas.

Segundo o técnico, uma derrota portuguesa em Bucareste, no sábado, "não significa o adeus" ao Mundial, porque "a Roménia ainda vai a Espanha e recebe a Geórgia", além de que "os resultados na primeira volta mostraram que não é fácil para nenhuma equipa competir neste torneio das Seis Nações B".

No entanto, os jogadores sabem "desde o início que o jogo na Roménia é a 'chave' do apuramento para o Mundial" de França2023 e que, se o ganharem, têm "uma boa hipótese de conseguir a qualificação direta, mais ainda após o resultado na Geórgia", que deu uma 'injeção' de confiança ao grupo.

"Mas o problema é que esta continua a ser uma equipa muito jovem e, por vezes, demasiada confiança não é o melhor para preparar um jogo decisivo. Muitas pessoas têm estado a mandar mensagens, a dizer-lhes que foi um resultado fantástico e tudo isso, mas eles têm de lembrar-se que não chega", insistiu Lagisquet.

Além disso, na memória de todo o grupo de trabalho, ainda está a derrota consentida frente aos romenos, na primeira volta, por um ponto de diferença e após consentir um ensaio transformado na bola de jogo.

No sábado, no entanto, é um novo jogo e Patrice Lagisquet deu a 'receita' para alcançar a vitória e pelo menos quatro pontos no terreno do adversário direto na 'corrida' ao Campeonato do Mundo.

"Temos de ser fortes nos 'scrums' e nos alinhamentos, o que fizemos relativamente bem no último jogo. Mas também temos de ser muito fortes nos 'mauls', pois eles marcam muitos ensaios a partir dessa plataforma, e ter muita atenção aos dois centros de origem neozelandesa, que vieram aumentar muito a capacidade ofensiva deles", analisou o 'Express de Bayonne'.

Lagisquet referia-se a Jason Tomane e a Hinckley Vaovasa, que obtiveram recentemente o passaporte romeno, mas 'anunciou' também mais um 'reforço' lusodescendente que se juntou aos 'lobos' durante esta semana.

Trata-se de Cody Thomas, pilar do Brive, do Top 14 de França, que tem "um avô português" e, dessa forma, é elegível para os 'lobos' ao abrigo dos regulamentos da World Rugby.

Na semana passada, Lagisquet revelou também que Lucas da Silva, talonador do Stade Français, poderá fazer parte das escolhas após debelar uma lesão que o afasta da competição até ao final deste mês.

Os dois irão juntar-se a Steevy Cerqueira e a Vincent Pinto, que fizeram as suas estreias no domingo, na visita à Geórgia.

Após o encontro da primeira jornada do Europe Championship 2022 e da segunda volta do apuramento para o Mundial, a seleção portuguesa permaneceu em Tbilissi a preparar a visita à Roménia "com 30 jogadores".

Entre eles estão Jerónimo Portela, que sofreu uma "entorse no tornozelo", e Lionel Campergue, a contas com um "problema num ombro", mas ambos são "recuperáveis" para a partida em Bucareste, ao contrário de Raffaele Storti, que regressou ao Stade Français.

Portugal visita a Roménia no sábado, em partida com início marcado para as 15:30 (hora de Lisboa) e a contar, simultaneamente, para a segunda jornada do Europe Championship 2022 e para a sétima ronda do apuramento para o Mundial de França2023.

A Geórgia lidera a 'corrida' para o Mundial com 25 pontos, seguida de Roménia (18), Espanha (17), Portugal (16), Rússia (9) e Países Baixos (0).

Qualificam-se diretamente para o Mundial os dois primeiros classificados, enquanto o terceiro terá de disputar um torneio de repescagem mundial, em novembro.