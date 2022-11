Patrice Lagisquet e o jogo com os Estados Unidos: «Disse-lhes antes do jogo que queria que me dessem uma dor de cabeça»

Patrice Lagisquet, selecionador de Portugal, analisou o triunfo luso diante do Quénia, por claros 85-0,





"Foi uma boa prestação da nossa equipa, mesmo achando que devíamos ser mais disciplinados e que podíamos ter marcado pelo menos mais dois ensaios fáceis. Por isso, como treinador, não posso estar totalmente satisfeito. Tínhamos de terminar com menos de 10 penalidades cometidas num jogo destes. Temos de explicar a alguns jogadores que é fácil ser mais paciente, que podemos esperar mais algumas fases. Mas os jogadores são muito comprometidos e quiserem mostrar que podem ser competitivos contra os Estados Unidos", frisou no final da partida, antecipando uma partida que poderá devolver os lobos a um Mundial de râguebi.





"Os jogadores deram-me uma boa dor de cabeça. Disse-lhes antes do jogo que queria que me dessem uma dor de cabeça para escolher a equipa que vai defrontar os Estados Unidos, para mostrarem que podem jogar um râguebi competitivo e depois nós, equipa técnica, teremos de fazer as nossas escolhas. Retirei o Samuel Marques porque quis protegê-lo. Ele disse-me antes do jogo que estava pronto para fazer os 80 minutos e podia ter-lhe dado minutos na posição 10, mas preferi tirá-lo para não arriscar quaisquer lesões antes do próximo jogo", garantiu Lagisquet.