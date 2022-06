Portugal alcança o terceiro lugar no 'Trophy' de sevens feminino em Zagreb

A seleção portuguesa de râguebi sevens feminino terminou em terceiro lugar a primeira etapa do Europe Trophy 2022, segundo escalão europeu da modalidade, que se concluiu este domingo em Zagreb.



Portugal venceu a Suécia por 10-0 no encontro de atribuição dos terceiro e quarto lugares, somando 16 pontos na etapa, atrás das campeãs de Inglaterra (20 pontos) e vice-campeãs da Itália (18).

As italianas foram as responsáveis pela eliminação das 'lobas' nas meias-finais, com um resultado de 15-10 (3-2) em ensaios.

Antes, no primeiro encontro do segundo dia do torneio, na capital da Croácia, as portuguesas tinham superado a Geórgia por 19-17, nos quartos de final.

A equipa portuguesa tinha-se qualificado, no sábado, para os quartos de final da etapa de Zagreb em primeiro lugar do grupo C, com três vitórias noutros tantos encontros, frente a Israel (39-0), Noruega (34-7) e Suécia (38-5).

A segunda e última etapa do Europe Trophy 2022, segundo escalão europeu da modalidade, disputa-se entre sexta-feira e domingo em Budapeste.

As quatro melhores seleções do conjunto das duas etapas do 'Trophy' ascendem na próxima época ao Europe Championship, principal escalão da modalidade a nível europeu.