Portugal defronta Espanha nas meias-finais do Rugby Europe Championship

A Seleção Nacional de râguebi irá defrontar a Espanha nas meias-finais do Rugby Europe Championship no domingo, dia 3 de março, depois de ter passado a fase de grupos em primeiro lugar. O jogo será disputado no Estádio do Restelo e tem início marcado para as 15h.Portugal iniciou a competição com uma derrota frente à Bélgica e venceu as duas partidas seguintes com a Polónia e a Roménia.No ano passado, na mesma fase da competição, Portugal defrontou a seleção espanhola e venceu por 27-10.