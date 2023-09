Portugal empata com a Geórgia e soma os primeiros pontos num Mundial de râguebi

Portugal conseguiu este sábado face à Geórgia o primeiro empate (18-18) em Mundiais de râguebi, após cinco derrotas, em encontro da terceira jornada do Grupo C do França'2023, disputado em Toulouse.Depois de quatro desaires de 2007 (10-56 com a Escócia, 13-108 com a Nova Zelândia, 5-31 com a Itália e 10-14 com a Roménia) e um em 2023 (8-28 com o País de Gales), os 'lobos' empataram os georgianos, que ao intervalo venciam por 13-5.A formação das 'quinas', que chegou a liderar por 18-13 e teve um pontapé de penalidade para ganhar o jogo após os 80 minutos, que Nuno Sousa Guedes desperdiçou, manteve-se no último lugar do Grupo C, com dois pontos, os mesmos dos georgianos, quartos.