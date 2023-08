Portugal entra em falso e perde com Austrália A na preparação para Mundial

A seleção portuguesa de râguebi perdeu este sábado com a Austrália A por 30-17, em Paris, em encontro de preparação para o Mundial de França'2023, em que voltou a ser penalizada pela entrada em falso no encontro.

Os lobos voltaram a ser indisciplinados e a cometer demasiados erros nos primeiros 20 minutos do encontro e foram castigados com dois ensaios da equipa secundária dos 'wallabies', que colocaram o marcador em 0-12.

Esse período acabou por ser decisivo e praticamente ditar a diferença final num encontro que não foi tão desnivelado como o resultado pode dar a entender e onde Portugal até chegou ao intervalo a vencer por 14-12, com alguns momentos de brilhantismo.

Quando assentou o jogo e conseguiu imprimir a sua já conhecida velocidade, a seleção portuguesa foi superior ao adversário e conseguiu os seus dois ensaios, por Nicolas Martins (21 minutos) e Rodrigo Marta (32), ambos transformados por Samuel Marques.

Mas a Austrália A, que também tem um jogo à mão temível, voltou para a frente com um ensaio fabricado pelos seus dois pontas e assinado por Dylan Pietsch (44), a abrir o segundo tempo, e apesar de Marques ainda ter empatado o marcador em 17-17, Portugal não conseguiu voltar a superiorizar-se.

As boas notícias para o selecionador Patrice Lagisquet são que os 'lobos' confirmaram que estão mais fortes em capítulos do jogo como a 'mêllée', o 'maul' e até mesmo na conquista de alinhamentos, o que obrigou os australianos a respeitarem o adversário e a começar a chutar as suas penalidades aos postes a partir dos 69 minutos.

Com dois pontapés certeiros, Ryan Lonergan (69, 73) deixou Portugal a um ensaio transformado da vitória (17-23) e foi no tudo por tudo para conseguir esse toque de meta que a seleção portuguesa acabou por perder uma bola que permitiu ao rival esticar o jogo para junto da linha de ensaio portuguesa e fechar as contas com um toque de meta de Rhys van Nek (80+2).

Foi o segundo e último jogo de preparação oficial de Portugal para o Mundial de França'2023, duas semanas após terem vencido os Estados Unidos, no Algarve, por 46-20, mas os 'lobos' ainda farão um treino à porta fechada com Samoa, em 1 de setembro, em Perpignan.

A seleção portuguesa vai jogar o Mundial de râguebi pela segunda vez no seu historial, após a histórica presença na competição, em 2007, também em França.

Portugal vai disputar o Grupo C, no qual enfrenta o País de Gales (16 de setembro), a Geórgia (23 de setembro), a Austrália (1 de outubro) e as Ilhas Fiji (8 de outubro).

O Mundial de França'2023 decorre entre 8 de setembro e 28 de outubro.

Jogo no Estádio Jules Ladoumègue, em Massy, Paris.

Portugal - Austrália A, 17-30.

Ao intervalo: 14-12.

Sob arbitragem do francês Luc Ramos, as equipas alinharam:

- Portugal: Francisco Fernandes, Mike Tadjer, Anthony Alves, José Madeira, Duarte Torgal, João Granate, Nicolas Martins, Rafael Simões, Samuel Marques, Jerónimo Portela, Rodrigo Marta, Pedro Bettencourt, José Lima, Raffaele Storti e Nuno Sousa Guedes.

Jogaram ainda: David Costa, Duarte Diniz, Diogo Hasse Ferreira, Kevin Batista, David Wallis, João Belo, Tomás Appleton e Manuel Cardoso Pinto..

Ensaios (2): Nicolas Martins (21), Rodrigo Marta (32).

Conversões (2): Samuel Marques (22, 33).

Penalidades (1): Samuel Marques (62).

Treinador: Patrice Lagisquet

- Austrália A: Tom Lambert, Lachlan Lonergan, Sam Talakai, Josh Canham, CaderynNeville, Lachlan Swinton, Pete Samu, Seru Uru, Ryan Lonergan, Bernard Foley, Dylan Pietsch, James O'Connor, Filipo Daugunu, Lachlan Anderson e Tom Wright.

Jogaram ainda: Folau Fainga'a,Matt Gibbon, Rhys van Nek, Darcy Swain, Ned Hanigan, James Tuttle, Hunter Paisami e Josh Flook.

Ensaios (4): Tom Wright (02), Dylan Pietsch (17 ,44), Rhys van Nek (80+2).

Conversões (2): Ryan Lonergan (18), Josh Flook (80+3).

Penalidades (2): Ryan Lonergan (69, 73).

Treinador: Jason Gilmore

Ação disciplinar: Nada a registar.