Portugal estreia-se com derrota diante do País de Gales no Mundial de râguebi

Portugal estreou-se este sábado com uma derrota (28-8) diante de País de Gales no Mundial de râguebi, num encontro que foi disputado na Allianz Riviera, em Nice.





Com este resultado, País de Gales passa a liderar de forma isolada o Grupo C, somando agora 10 pontos após duas vitórias consecutivas na prova - as restantes equipas do Grupo C (Austrália, Fiji, Geórgia e Portugal) ainda só realizaram um jogo. Os australianos são segundos, com 5 pontos, após triunfo sobre os georgianos na ronda inaugural, enquanto que as Fiji somam dois pontos após desaire por 6 pontos de diferença (32-26), aliando os quatro 'trys' concretizados durante o jogo.

