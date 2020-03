Portugal Rugby Youth Festival adiado para 17 e 18 de outubro

Devido à pandemia de coronavírus, o Portugal Rugby Youth Festival será adiado para 17 e 18 de outubro de 2020. A Move Sports, promotora do evento, tomou esta decisão em consonância com as mais recentes recomendações do Governo, por via da Direcção-Geral de Saúde, da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Federação Portuguesa de Rugby, que cancelou toda a atividade no nosso país.





O evento, que junta mais de três mil jogadores de mais de cem equipas dos cinco continentes no Estádio Universitário de Lisboa, estava previsto para 4 e 5 de abril. O seu adiamento enquadra-se no esforço de contenção da epidemia do coronavírus.