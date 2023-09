Raffaele Storti: «Noite foi mal dormida porque todos sentimos que podíamos ter feito mais»

A noite após o empate com a Geórgia no Mundial de râguebi França'2023 "foi mal dormida", mas os 'lobos' já estão "prontos para o próximo jogo", disse hoje o autor dos dois ensaios de Portugal, Raffaele Storti. Em declarações à agência Lusa, o ponta da seleção portuguesa assumiu que ficou "contente com os ensaios" que contribuíram para o resultado final, 18-18, que valeu os primeiros dois pontos de Portugal no Mundial, mas frisou que o desfecho "ficou a saber a pouco".

"Foi mal dormida porque todos sentimos que podíamos ter feito mais, podíamos ter conseguido um resultado melhor. Acaba por ficar este sentimento agridoce e, na minha cabeça, revi o jogo mil vezes", revelou o jogador formado no Técnico.

"O desporto é assim", desabafou Storti, lembrando que "nem tudo" correu como os 'lobos' gostariam, mas admitindo que têm de estar "contentes com a exibição na segunda parte e também com o empate historio". "Nem tudo é mau. Temos de olhar para os pontos positivos e agarrá-los para conseguir criar outra surpresa com a Austrália", apontou.

Sobre o confronto com os 'wallabies', no próximo domingo, Storti perspetiva "um jogo duro", contra "uma das maiores nações do râguebi mundial, independentemente de estarem numa fase boa ou má" e em risco de entrarem para o jogo com Portugal já afastados dos quartos de final, se as Fiji vencerem a Geórgia, na véspera, com ponto de bónus.

"Sabemos que são uma grande equipa, com jogadores grandes, fortes, com bastante técnica, muitos a jogar no Super Rugby, que é uma das melhores Ligas do mundo. Portanto, sabemos para o que vamos e queremos mostrar que estamos ao nível de competir", analisou o jogador do Stade Français, do Top 14.

O ponta, atualmente emprestado ao Béziers, da Pro D2, aproveitou da melhor forma os dois jogos de suspensão de Vincent Pinto, após o cartão vermelho no encontro com o País de Gales, mas não dá "nada como garantido" em relação à titularidade frente aos australianos.

"Esta equipa tem uma grande profundidade de plantel e todos podem ocupar os lugares de titulares e de suplentes. Tive a sorte de poder começar o jogo, de ter uma oportunidade, vamos ver o que acontece nos próximos", disse o jogador de 23 anos à agência Lusa.

Apesar dos dois ensaios, decisivos para o primeiro empate de Portugal num Mundial, o prémio de 'Homem do Jogo' foi atribuído a Jerónimo Portela, amigo de Storti "desde os 10 ou 11 anos" e que, "na verdade, foi ele" quem o "levou" para o râguebi.

"Ele merece o prémio por tudo o que fez. Organizou muito bem a equipa, conseguiu desequilibrar a defesa no meu segundo ensaio. Podia ser ele, o [José] Madeira também esteve muito bem, coletivamente estivemos muito bem, mas o 'Jay' [Jerónimo Portela] merece", elogiou o amigo.

A seleção portuguesa de râguebi defronta a Austrália no domingo, às 16:45 (hora de Lisboa), em Saint-Étienne, em partida da quarta jornada do Grupo C do Mundial França2023. Portugal 'folgou' na primeira jornada da fase de grupos, antes de perder com o País de Gales, por 28-8, em 16 de setembro, e de empatar 18-18 com a Geórgia, no sábado. Após defrontarem a Austrália, os 'lobos' têm ainda encontro marcado com Fiji, em 08 de outubro.

O Campeonato do Mundo de râguebi França2023 teve início em 08 de setembro e decorre até 28 de outubro.