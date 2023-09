Santos Silva elogia seleção de râguebi pelo empate "com sabor a vitória" no Mundial

O presidente da Assembleia da República elogiou este sábado a seleção de râguebi, que "por um pelo" não ganhou à Geórgia no Mundial, e disse que os portugueses se sentem orgulhosos com a equipa.

"Foi um empate com sabor a vitória porque são os primeiros pontos que conquistamos em mundiais de râguebi", disse Augusto Santos Silva aos jornalistas, no final do encontro em Toulouse, que terminou empatado (18-18), no Mundial de França.

Santos Silva afirmou-se orgulhoso com resultado e sublinhou: "Foi por um pelo que a vitória nos escapou."

O presidente agradeceu à equipa por fazer com que os portugueses se sintam orgulhosos do país e dos seus feitos.

"Vi um estádio completamente cheio, na sua grande maioria portugueses. Vi o nosso hino a ser entoado, quer no princípio, quer, muitas vezes, durante o jogo. E vi pessoas muito contentes com a alegria que a seleção portuguesa lhes estava a dar. Agradeci aos jogadores isso: fazerem com que os portugueses que vivem em França, um pouco por todo o Mundo, em Portugal se sintam orgulhosos do seu país e dos feitos de outros portugueses, neste caso da nossa seleção nacional de râguebi", disse.

Questionado sobre ânimo dos jogadores no balneário, o presidente da Assembleia da República deu conta de um misto de sentimentos.

"Creio que eles estavam, em primeiro lugar, satisfeitos com o esforço que tinham feito, sobretudo com a recuperação espantosa que fizeram na segunda parte, foi um domínio quase absoluto da nossa equipa, [e] um bocadinho desalentados por a vitória ter fugido no último minuto. Mas isso é natural, só mostra que nós agora já temos ambição de ganhar, e isso é bom", destacou.

Portugal conseguiu este sábado face à Geórgia o primeiro empate (18-18) em Mundiais de râguebi, após cinco derrotas, em encontro da terceira jornada do Grupo C do França 2023, disputado em Toulouse.

A formação das 'quinas', que chegou a liderar por 18-13 e teve um pontapé de penalidade para ganhar o jogo após os 80 minutos, que Nuno Sousa Guedes desperdiçou, manteve-se no último lugar do Grupo C, com dois pontos, os mesmos dos georgianos, quartos.

Depois de quatro desaires de 2007 (10-56 com a Escócia, 13-108 com a Nova Zelândia, 5-31 com a Itália e 10-14 com a Roménia) e um em 2023 (8-28 com o País de Gales), os 'lobos' empataram os georgianos, que ao intervalo venciam por 13-5.

O próximo Mundial realiza-se daqui a quatro anos na Austrália, próximo adversário de Portugal.

Santos Silva espera que Portugal marque, pela terceira vez na história, presença num mundial de râguebi, mas escusou-se a responder se, nessa ocasião, poderá marcar presença como Presidente da República.

O presidente da Assembleia da República foi ainda questionado sobre informações que dão conta de que o valor que as Finanças estão a ponderar para a privatização da TAP, possa não cobrir os mais de três mil milhões de euros dos contribuintes já injetados na companhia aérea, e, se assim for, se isso não pode vir a gerar indignação nos portugueses.

Na resposta, Augusto Santos Silva disse que o Governo ainda não aprovou o decreto com as condições para a privatização da TAP - deve acontecer na próxima semana -, sublinhando que o parlamento, a seu tempo, irá intervir e fazer a sua própria discussão, enquanto órgão plural, acrescentando que se vai abster desse debate "que terá vários pontos de vista".