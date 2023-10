«Se tirarmos estes erros principais, vamos conseguir, se calhar, fazer uma surpresa ainda este ano»

Foi num misto de emoção que os jogadores de Portugal reagiram ao desaire sofrido pela Seleção Nacional diante da Austrália, por 34-14 . Após a partida disputada em Saint-Etienne, todos reconheceram a boa imagem e orgulho pela forma como se bateram, mas também lamentaram os erros cometidos que acabaram por ser fatais diante de uma equipa com o poderio dos wallabies.: "É um pouco amargo. Há uns meses atrás, se nos dessem este resultado, nós comprávamos, com orgulho. Hoje em dia, sem ser arrogante, sem perder a humildade, saímos daqui pouco satisfeitos. Queríamos ter dado um passo em frente em relação ao jogo com o País de Gales e talvez não o tenhamos dado. Os jogadores estão de parabéns, como é óbvio. Mas neste nível, qualquer passo é muito pequenino. Se quisermos dar esse passo, há situações do jogo que vamos ter de melhorar. Não vamos poder falhar ensaios como falhámos contra estas grandes nações".: "Falta a experiência destes jogos mais competitivos, de competir contra seleções maiores como é o País de Gales, Austrália e Fiji. Essa experiência ganha-se e reflete-se jogo após jogo. Estamos cada vez mais confiantes a jogar contra estas equipas grandes, precisamos destes jogos, temos demonstrado à World Rugby que somos capazes de defrontar estas grandes equipas"."A diferença para estas equipas está nos detalhes. Como disse aos rapazes no final do jogo, temos de estar orgulhosos mas não ficar por aqui, temos de ser melhores, porque nos detalhes pagamos caro e foi o que aconteceu com o cartão amarelo, que nos custou três ensaios. Jogámos olhos nos olhos com eles, mas a este nível os detalhes são muito importantes.Acho que marquei ensaio, mas ele bateu-me na mão... O árbitro disse que não foi ensaio e o árbitro tem sempre razão. Penso que podia ter dado ensaio de penalidade, uma vez que deu cartão amarelo [a Matt Faessler], mas tudo bem. É a vida, talvez para a semana [marque um ensaio]"."Falta tirarmos os erros. Apesar de não terem feito o melhor Campeonato do Mundo, eles são uma grande equipa, continuam a ser dos melhores jogadores do mundo, e contra este tipo de equipas um erro é o suficiente para eles marcarem um ensaio. Não fizemos assim tantos erros, acho eu, mas ainda vamos fazer essa análise, mas é isso que temos de melhorar. Se tirarmos estes erros principais, vamos conseguir, se calhar, fazer uma surpresa ainda este ano"."Sabíamos que a Austrália estava ferida, mas não morta, que vinham atacar-nos. Foi o que fizeram na primeira parte, tentaram marcar o máximo de pontos possíveis e depois estávamos sempre com uma grande distância no resultado. Mas não deixámos de lutar até ao fim. Sempre soubemos que isto podia acontecer e o nosso objetivo foi sempre competir contra estas grandes equipas e foi o que fizemos".