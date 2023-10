Sébastien Bertank: «Qualificação para o Mundial de 2027 não é negociável»

O novo selecionador de râguebi de Portugal, Sébastien Bertank, disse esta segunda-feira que tem como objetivo qualificar a seleção portuguesa para o Mundial Austrália'2027, mas admitiu sonhar com "coisas grandes" para 2031, nos Estados Unidos.

O francês foi hoje apresentado no auditório do Estádio Nacional, em Oeiras, e admitiu que a qualificação para o próximo Campeonato do Mundo "não é negociável", definindo que a meta, nessa competição, pode ser "ganhar mais do que um jogo", mas apontou já a 2031.

"O objetivo é mesmo ir ao Mundial, mas, quem sabe, ganhar mais do que um jogo. Depois disso podemos sonhar. Penso que [o objetivo] em 2027 será posicionarmo-nos claramente no Mundial. Em 2031, se tudo for feito para o Mundial dos EUA, podemos imaginar coisas bonitas para Portugal", atirou o treinador francês.

Antes mesmo da qualificação para o Austrália'2027, no entanto, Portugal disputa o Europe Championship de râguebi, em fevereiro e março, no qual Bertrank assume também o objetivo de "vencer".

"Já não nos podemos esconder e é isso que vou dizer aos jogadores: vocês colocaram a fasquia aqui e agora isso é o mínimo. Toda a gente sabe o que Portugal consegue fazer, já não nos podemos esconder, pelo contrário. Vamos trabalhar dia e noite, se for preciso, para os ajudar, mas temos em vista os primeiros lugares nas competições. O primeiro lugar", vincou.

Sobre a forma como pretende atingir esses objetivos, o sucessor de Patrice Lagisquet não vê uma limitação no facto de os jogadores dos campeonatos portugueses não serem profissionais de râguebi, "antes pelo contrário".

Para o técnico, é tudo uma questão de "organização" e o facto de os jogares "trabalharem, fazerem outra coisa", pode "oxigenar" aquilo que são capazes de fazer no râguebi.

"Eu vejo isso verdadeiramente como uma oportunidade. Vamos organizar-nos, os jogadores são responsáveis, são autónomos. É isso que esperamos deles em campo, e vamos organizar-nos para os ajudar", definiu.

Bertrank, de 53 anos, integrou anteriormente os quadros da Federação Francesa de Râguebi, na qual foi treinador da seleção de juniores e da seleção feminina daquele país, antes de assumir o cargo de diretor desportivo do Carcassonne, em 2011.

No último ano, desempenhou o cargo de Coordenador de Formação do Centro de Recursos, Conhecimento e Desempenho Desportivo de Montpellier, uma dependência da instituição da formação contínua de treinadores e dirigentes nas áreas de desporto e educação pública do Estado francês.

Como jogador, Sébastien Bertrank foi médio de abertura e defesa de clubes do Top 14 como Brive (1988-1990), Montferrand (1990-1992 e 1996) e Ussel (1992-1995), tendo jogado pelas seleções francesas escolar, júnior, esperanças e militar.

O técnico sucede no comando da seleção portuguesa a Patrice Lagisquet, que ocupava o cargo desde 2019 e conduziu os lobos à primeira vitória de sempre num Mundial de râguebi, sobre as Fiji (24-23), no seu último encontro da fase de grupos do Mundial de França.