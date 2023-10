Sébastien Bertrank, novo selecionador de râguebi: «Não sou uma banda de um homem só, vou ser um maestro»

O novo selecionador de râguebi de Portugal, Sébastien Bertrank, disse esta segunda-feira não sentir pressão por suceder no cargo ao compatriota Patrice Lagisquet, que este mês conduziu os lobos à primeira vitória de sempre num Mundial.





Em conferência de imprensa, no Estádio Nacional, o novo comandante da seleção portuguesa classificou como "fantástico" o desempenho da equipa portuguesa no França'2023, mas garantiu que isso "não representa um problema".

"A pressão está no campo, não está em volta dele. Não tenho pressão, está tudo bem. É uma boa pressão", respondeu o técnico, quando questionado sobre o facto de suceder a um treinador que alcançou os melhores resultados de sempre da seleção portuguesa.

Na resposta, preferiu colocar "as coisas em perspetiva", lembrou que vai aportar a sua "experiência" e explicou que acredita muito na "inteligência coletiva".

"Não sou uma banda de um homem só. Vou ser um maestro", disse, para contextualizar o que perspetiva para o comando técnico da seleção portuguesa.

Nesse sentido, explicou que o plano passa por "continuar o excelente trabalho da Federação Portuguesa de Râguebi e do staff de Patrice Lagisquet", que incluía os treinadores adjuntos Luís Pissarra e João Mirra.

Ao lado do novo selecionador, o Diretor Técnico Nacional, Frederico Sousa, confirmou que os dois treinadores vão continuar a trabalhar com a seleção portuguesa, já depois de Bertrank explicar que pretende "refrescar regularmente" o staff com novas ideias.

"Vai haver um núcleo duro, na continuidade do que foi feito, mas depois haverá agregações, pessoas que virão, pontualmente, dependendo da nossa proposta de jogo e das necessidades que possamos ter", explicou o treinador.

Para já, o técnico regressa ainda esta semana a França, mas irá viajar para Portugal nos "momentos importantes" e adaptar o tempo das suas presenças. "Na próxima vez vou ficar duas a três semanas, a ideia é ver como as coisas vão evoluir, porque as coisas mudam todos os dias e nós iremos adaptar-nos. Não tenho problemas em adaptar-me, é isso que pedimos também aos nossos jogadores", explicou.

O treinador francês Sébastien Bertrank foi hoje apresentado como novo selecionador de râguebi de Portugal. Bertrank, de 53 anos, integrou anteriormente os quadros da Federação Francesa de Râguebi, na qual foi treinador da seleção de juniores e da seleção feminina daquele país, antes de assumir o cargo de diretor desportivo do Carcassonne em 2011.

No último ano, desempenhou o cargo de Coordenador de Formação do Centro de Recursos, Conhecimento e Desempenho Desportivo de Montpellier, uma dependência da instituição da formação contínua de treinadores e dirigentes nas áreas de desporto e educação pública do Estado francês.

Como jogador, Sébastien Bertrank foi médio de abertura e defesa de clubes do Top 14 como Brive (1988-1990), Montferrand (1990-1992 e 1996) e Ussel (1992-1995), tendo jogado pelas seleções francesas escolar, júnior, esperanças e militar.

O técnico sucede no comando da seleção portuguesa a Patrice Lagisquet, que ocupava o cargo desde 2019 e conduziu os lobos à primeira vitória de sempre num Mundial de râguebi, sobre as Fiji (24-23), no último jogo da fase de grupos do Mundial de França.