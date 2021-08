Seleção Nacional de râguebi recebe Japão em novembro

A seleção portuguesa de râguebi vai receber o Japão, 10.º classificado do ranking mundial, durante a janela de jogos internacionais de novembro, confirmou esta quinta-feira à Lusa uma fonte da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR).

O jogo chegou a ser anunciado no site oficial da FPR, numa publicação que foi, entretanto, retirada por faltar definir ainda "alguns detalhes" pelas partes envolvidas, entre as quais a World Rugby e a própria federação nipónica, explicou a mesma fonte.

O encontro dos lobos com os brave blossoms deverá realizar-se, no entanto, em 13 de novembro, data pretendida pela FPR, uma vez que permitirá aos lobos apresentarem-se na máxima força.

Trata-se de um fim de semana em que "não há jogos do Top 14 nem da Pro D2", o que permitirá à seleção portuguesa ter disponíveis "todos os jogadores" que alinham nos campeonatos profissionais franceses e que habitualmente vestem a camisola de Portugal.

O local onde se realizará o encontro ainda não está decidido, mas o jogo deverá ser transmitido em direto pela televisão japonesa, o que poderá ter influência na data e horário exatos da partida.

Portugal, que ocupa atualmente a 19.ª posição no ranking mundial, está ainda a tentar encontrar outros adversários para a janela internacional de novembro, que contempla datas nas semanas anterior e posterior ao dia previsto para o desafio contra os nipónicos.

O Japão é um dos países com maiores índices de desenvolvimento no râguebi mundial e organizou o último Campeonato do Mundo, em 2019, conquistado pela África do Sul.

Nessa edição, em casa, terminou no primeiro lugar do Grupo A, que incluía Irlanda, Escócia, Samoa e Rússia, mas caiu nos quartos-de-final, frente à África do Sul (26-3), que viria a sagrar-se campeã do mundo.

No entanto, quatro anos antes, em Inglaterra, o Japão provocou a maior surpresa da história dos campeonatos do mundo de râguebi, ao derrotar, precisamente, os sul-africanos, por 34-32, no jogo inaugural do Grupo B.