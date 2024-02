Seleção Nacional de râguebi volta a vencer e reentra na luta pelas meias-finais do REC24

A seleção portuguesa de râguebi voltou este sábado às vitórias, ao bater a Polónia por 54-7, no Estádio Nacional, resultado que lhe permite reentrar na luta pelo apuramento para as meias-finais do Rugby Europe Championship 2024 (REC24).Uma semana após a surpreendente derrota na Bélgica (10-6), no primeiro encontro após a vitória sobre as Fiji (24-23) no Mundial de França2023, os 'lobos' quiseram, desde cedo, mostrar que o jogo de Mons foi um equívoco e somaram, com facilidade, oito ensaios e o respetivo ponto de bónus ofensivo.

Portugal já vencia ao intervalo por 33-7, num encontro em que o jovem formação Hugo Camacho, de apenas 19 anos, se estreou a titular na sua segunda internacionalização, com um 'hat-trick' de ensaios, aos dois, 29 e 44 minutos.

Duarte Torgal (05), um ensaio de penalidade (19), Luka Begic (32), José Lima (53) e Vasco Baptista (71) fizeram o resto e provaram que, apesar do tropeção da primeira jornada, o râguebi da seleção portuguesa é muito superior a equipas do nível dos belgas e dos polacos, que só chegaram ao ensaio por Stasio Maltby (10), numa desconcentração da defesa portuguesa, que, ainda assim, urge corrigir.

O quarto ensaio português, que começou a desenhar o ponto de bónus, foi conseguido logo aos 28 minutos e, nesse momento, os 'lobos' já mostravam o râguebi veloz e à mão que os caracteriza, apesar de a bola e o relvado molhados terem provocado alguns toques para a frente nos minutos iniciais.

As boas notícias são que, mesmo sem algumas das suas principais 'estrelas', tais como Raffaele Storti, Rodrigo Marta, Nicolas Martins, Simão Bento e até mesmo Vincent Pinto, que ainda não marcou presença no REC24, as linhas atrasadas portuguesas deram conta do recado e voltaram a exibir o tal 'ADN' que surpreendeu no França2023.

As más notícias são que Portugal deve perder o avançado David Wallis durante alguns jogos, após o cartão vermelho visto aos 45 minutos, no seguimento do terceiro ensaio de Hugo Camacho, após envolver-se numa confusão com Dawid Banaszek, também expulso numa decisão 'salomónica' do juiz do encontro.

O triunfo com bónus ofensivo coloca Portugal no segundo lugar do Grupo B do REC24, a três pontos da Roménia, que hoje venceu a Bélgica (com bónus), por 33-18, e deixa a decisão do apuramento para as meias-finais para o próximo sábado, quando romenos e portugueses se enfrentarem em Bucareste.

Portugal depende apenas de si próprio e, se vencer, segue para as meias-finais no primeiro lugar do Grupo B, que lhe garante o direito a jogar em casa frente ao segundo classificado do Grupo A.

No entanto, em caso de empate ou derrota, Portugal precisa que a Bélgica, que segue em terceiro lugar, com quatro pontos, não vença a Polónia, última classificada, ainda sem pontuar.

Jogo no Estádio Nacional, em Oeiras.

Portugal - Polónia, 54-7.

Ao intervalo: 33-7.

Sob arbitragem do suíço Ethan Glass, as equipas alinharam:

- Portugal: António Machado Santos, Luka Begic, Abel da Cunha, Duarte Torgal, Martim Bello, David Wallis, Vasco Baptista, João Granate, Hugo Camacho, Hugo Aubry, Lucas Martins, Tomás Appleton, Pedro Bettencourt, José Paiva dos Santos e Manuel Cardoso Pinto.

Jogaram ainda: André Arrojado, Pedro Vicente, António Prim, Boaventura de Almeida, Diego Pinheiro Ruiz, Duarte Azevedo, José Rodrigues e José Lima.

Ensaios (8): Hugo Camacho (02, 29, 44), Duarte Torgal (05), ensaio de penalidade (19), Luka Begic (32), José Lima (53), Vasco Baptista (71).

Conversões (6): Hugo Aubry (03, 06, 33, 46, 54), José Rodrigues (72).

Treinador: Daniel Hourcade.

- Polónia: Thomas Fidler, Jakub Burek, Craig Bachurzewski, Siokivaha Taufui, Michal Kruzycki, Jordan Tebbatt, Alexander Niedzwiecki, Piotr Zeszutek, Dawid Plichta, Dawid Banaszek, Malakai Watene-Zelezniak, Peter Hudson, Przemyslaw Dobijanski, Stasio Maltby e Lucas Niedzwiecki.

Jogaram ainda: Grzegorz Buczek, Jakub Wojtkowicz, Zenon Szwagrzak, Max Loboda, Kacper Palamarczuk, Dawid Rubasniak, Mateusz Plichta e Nicolas Saborit.

Ensaios (1): Stasio Maltby (10).

Conversões (1): Dawid Banaszek (11).

Treinador: Chritian Hitt

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Craig Bachurzewski (19). Cartão vermelho para Dawid Banaszek (45, direto) e David Wallis (45, direto).

Assistência: cerca de 2.500 espetadores.