Seleção nacional perde com a Namíbia em jogo particular

A seleção portuguesa de râguebi perdeu este sábado com a Namíbia por 23-29, fruto de algumas falhas defensivas cometidas na segunda parte do jogo particular realizado no Estádio Municipal de Taveiro, em Coimbra.O jogo entre as duas equipas, que estão apenas separadas por um lugar no ranking mundial, com vantagem para a seleção africana (23.ª), foi bastante equilibrado até ao intervalo, mas no segundo tempo Portugal cometeu erros que foram bem aproveitados pelo adversário.À entrada para a segunda parte, as duas seleções estavam empatadas 17-17, embora a Namíbia tenha estado sempre em vantagem sobre a formação nacional.No segundo tempo, a seleção africana marcou num ensaio, aos 50 minutos, e logo a seguir concretizou a conversão, mantendo-se, a partir desse momento, sempre em vantagem até ao final da partida.A 'equipa das quinas' ainda reduziu de penalidade, aos 55 minutos, mas sofreu um duro revés quando a formação adversária concretizou outro ensaio, aos 67 minutos.Já no final, aos 80 minutos, Portugal marcou através de uma penalidade, insuficiente para chegar ao empate, apesar da forte pressão na parte final do encontro para chegar ao ensaio.Durante o jogo, a seleção da África austral conseguiu marcar em quatro ensaios, três conversões e uma penalidade, enquanto Portugal beneficiou de dois ensaios, duas conversões e três penalidades.Na equipa portuguesa, destacou-se Nuno Guedes, que marcou 13 pontos dos 23 da seleção lusa, transformando com êxito três penalidades e duas conversões, enquanto os ensaios nacionais foram conseguidos por Sebastião Villax (sete minutos) e Manuel Marta (40+1).Sob arbitragem de Mike Adamson, as equipas alinharam:José Lupi, Nuno Mascarenhas, Diogo Ferreira, Rui Branco, Salvador Santos, David Carvalho, Sebastião Villax, Francisco Sousa, Francisco Vieira, Nuno Guedes, Pedro Silvério, António Vidinha, Rodrigo Freudenthal, Fábio Conceição e Manuel Marta.Jogaram ainda: João Corte-Real, Francisco Bruno, Manuel Picão, José Roque, João Belo, Frederico Caetano e Pedro Cordeiro.Treinador: Martim Aguiar.Caspers Viviers, Orbert Nortje, Abel De Klerk, Adriaan Ludick, Tjiuee Uanivi, Thomasue Forbes, Max Katjijeko, Rohan Kitshoff, Damian Stevens, Cliven Loubser, Chad Plato, Darryl De La Harpe, Johann Greyling, Johan Tromp, Chrysander Botha.Jogaram ainda: Andre Radermeyer, Ruan Ludick e Peter Steenkamp.Treinador: Phil Davies.Portugal:Penalidades (3): Nuno Guedes (26, 55 e 80).Ensaios (2): Sebastião Villax (07), Manuel Marta (40+1).Conversões (2): Nuno Guedes (08, 40+2).Namíbia:Penalidades (1): Cliven Loubser (16).Ensaios (4): Thomasue Forbes (05), Orbert Nortje (38), Johann Greyling (50), Jhoan Tromp (67).Conversões (2): Cliven Loubser (05, 39, 51).