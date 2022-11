Selecionador de râguebi dos EUA com máximo respeito por Portugal: «É um jogo de 50/50»

O selecionador norte-americano de râguebi disse esta quarta-feira que os Estados Unidos vão encarar Portugal com o máximo respeito no decisivo encontro da repescagem para o Mundial'2023 e que será um jogo com 50% de possibilidades para cada equipa.

Em conferência de imprensa realizada através de plataforma virtual, no Dubai, Gary Gold considerou a seleção portuguesa uma seleção "incrivelmente boa", além de "muito bem orientada por Patrice Lagisquet" e que está a mostrar, no Dubai, "o quanto cresceu como equipa nos últimos meses".

"Vamos para este jogo com um enorme respeito pelo que jogam e cresceram. Com os Lusitanos XV tiveram muito tempo de jogo juntos, tiveram jogos internacionais importantes no verão para preparar esta competição, a sua evolução foi fenomenal", elogiou o treinador dos 'eagles'.

Portugal e Estados Unidos disputam, na sexta-feira, a última vaga no Mundial de râguebi França2023, em encontro da terceira e última jornada do torneio final de repescagem, que decorre no Dubai, após ambas derrotarem Hong Kong e Quénia nas duas primeiras jornadas.

Depois do que viu nos primeiros dois encontros, o treinador dos EUA considerou que "a arbitragem e a disciplina vão ser determinantes, porque esta é uma zona que está um pouco cinzenta", mas frisou que "ninguém é favorito" para vencer.

"É um jogo de 50/50. Estamos numa boa posição para nos qualificarmos, assim como Portugal. Vai ser um grande jogo, um grande espetáculo, onde vamos tentar colocar desafios à seleção portuguesa e eles certamente irão fazer-nos o mesmo", analisou.

Sobre a equipa portuguesa, destacou ainda que "tem jogadores experientes no 'pack' avançado, alguns da ProD2", segundo escalão profissional francês, "que é muito exigente, especialmente para a primeira linha", mas admitiu preocupações com o jogo das linhas atrasadas.

"Vão querer atacar com muita largura, movem a bola entre eles com enorme naturalidade e nota-se que estão muito confiantes no seu jogo. Vamos entrar com muito respeito", insistiu Gary Gold.

O trabalho das linhas atrasadas portuguesas, de resto, foi também o mais elogiado pelo 'capitão' dos EUA.

"Os três de trás são muito perigosos e o par de centros também muito bem entrosado. Não lhes podemos dar o mesmo espaço que tiveram nas últimas semanas [contra Hong Kong e Quénia], esse é o nosso foco para este jogo", revelou AJ MacGinty.

Portugal e EUA defrontam-se na sexta-feira, às 15:30, em encontro da terceira e última jornada do torneio final de repescagem para o Mundial de França2023, que se assume como uma autêntica final, com as duas equipas empatadas no topo da classificação da prova que atribui a última vaga.

Portugal precisa 'apenas' de ganhar ou empatar para voltar a marcar presença num Mundial, no próximo ano, 16 anos após a história participação dos 'lobos' no Mundial2007, também em França.