Selecionador de râguebi renuncia ao cargo por "aumento de trabalho" que implicaria 'despedimento' em França

Sebastien Bertrank, que há um mês foi anunciado como selecionador nacional de râguebi, renunciou ao cargo esta segunda-feira. Em comunicado, a Federação Portuguesa de Rugby (FPR) explicou que a Seleção Nacional irá realizar futuramente mais jogos do que o inicialmente previsto, o que obrigaria o treinador a deslocar-se de França mais vezes, colocando em risco o seu trabalho no Ministério dos Desportos daquele país."O aumento significativo do volume de trabalho e as muitas solicitações que a Seleção Nacional de XV tem recebido depois da excelente prestação no Campeonato do Mundo de Rugby, com a realização prevista de vários jogos internacionais e as correspondentes semanas de preparação, implicariam que o Sr. Bertrank se deslocasse com maior regularidade e permanecesse mais tempo em Portugal, o que motivaria a cessação do seu vínculo profissional ao Ministério dos Desportos de França, situação que pretende evitar", pode ler-se na nota da FPR.A saída de Bertrank do cargo de selecionador nacional tem "efeitos imediatos", o que deixa a FPR novamente à procura de um treinador para os 'Lobos', que brilharam no recente Mundial em França, onde obtiveram a sua primeira vitória de sempre na prova - frente às Ilhas Fiji."A Federação Portuguesa de Rugby e o Sr. Sebastien Bertrank, Selecionador Nacional de Rugby, vêm comunicar publicamente que, por motivos estritamente profissionais e por solicitação do próprio, acordaram em dar por terminada a relação contratual existente entre ambos, com efeitos imediatos.O aumento significativo do volume de trabalho e as muitas solicitações que a Seleção Nacional de XV tem recebido depois da excelente prestação no Campeonato do Mundo de Rugby, com a realização prevista de vários jogos internacionais e as correspondentes semanas de preparação, implicariam que o Sr. Bertrank se deslocasse com maior regularidade e permanecesse mais tempo em Portugal, o que motivaria a cessação do seu vínculo profissional ao Ministério dos Desportos de França, situação que pretende evitar.Consciente do facto, a Federação Portuguesa de Rugby, lamentando não poder continuar a contar com o Selecionador Nacional, aceitou a sua renúncia ao cargo e deseja ao Sr. Sebastien Bertrank os maiores êxitos pessoais e profissionais.Lisboa, 13 de novembro de 2023A Direção da FPR"