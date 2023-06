«Somos Lobos»: Xutos & Pontapés lançam música de apoio à Seleção Nacional de Râguebi

Em parceria com a Federação Portuguesa de Rugby (FPR), a banda Xutos & Pontapés lançou esta terça-feira a música "Somos Lobos", de apoio à Seleção Nacional que se prepara para disputar o Campeonato do Mundo da modalidade pela segunda vez na sua história. A música foi hoje apresentada numa cerimónia que se realizou no Centro Cultural de Cascais, na presença dos elementos da banda e dos jogadores que irão alinhar com as quinas ao peito no Mundial.