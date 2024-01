Sporting perde Taça Ibérica feminina pelo quarto ano consecutivo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting perdeu este domingo com o Majadahonda Rugby por 59-0, em Madrid, e falhou a conquista da Taça Ibérica feminina de râguebi pela quarta época consecutiva.

A perder por 25-0 ao intervalo, as leoas não conseguiram esboçar reação na segunda parte e sofreram a derrota mais pesada de sempre no historial da competição, que se disputou pela primeira vez em 2017/18.

Com o triunfo do Majadahonda Rugby, as equipas espanholas passam a deter cinco dos sete troféus já disputados, sendo que o Sporting arrecadou o título por duas vezes, nas épocas de 2018/19 e 2019/20.

Olímpico Pozuelo, Sevilha RC, Cisneros e Universitário de Sevilha têm um troféu, cada.