Sporting reativa equipa sénior masculina de râguebi

O Sporting vai voltar a contar com uma equipa sénior de râguebi masculino no ano em que cumpre o centenário da criação da secção no clube, que remonta a outubro de 1922. Os leões vão começar por competir no terceiro escalão nacional, o C2, depois de dez anos de aposta na formação.A maior parte do novo plantel dos verde e brancos irá ser constituído por membros que transitam da equipa sub-19. O clube de Alvalade não tem, contudo, o grupo fechado e, por isso, decorrerão captações durante o mês de setembro. "Procuramos jogadores interessados em desenvolver um râguebi dinâmico e técnico", garantiu João Telhada, o coordenador-geral da modalidade do Sporting, em que o setor feminino é pentacampeão nacional.Os treinos ocorrerão às segundas, quartas e sextas-feiras, às 19h30, no Campo 4 do Estádio Universitário de Lisboa.