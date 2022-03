Técnico joga e ganha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Técnico venceu, em Évora, o CDUL por 14-10, em partida em atraso da 14ª jornada da Divisão de Honra, em cumprimento do primeiro de 10 jogos de interdição das Olaias, após os incidentes no final do Técnico-Belenenses, em dezembro.

O jogo acabou por realizar-se com a arbitragem de Maria Heitor, apesar de a Associação Nacional de Árbitros de Râguebi (ANAR) ter emitido um comunicado a considerar que não estão reunidas condições para apitar jogos do Técnico.

“Quando o presidente de um clube acicata e dá entrevistas a Record a dizer que o motivo das confusões foi o próprio árbitro, não estão reunidas condições para arbitrar jogos desse clube”, disse-nos o presidente da ANAR, Pedro Vieira.

A juíza , segundo informações recolhidas pelo nosso jornal, aceitou apitar por já estar ‘comprometida’ antes da tomada de posição da ANAR, mas junta-se, agora, à esmagadora maioria dos árbitros, que comunicaram ao Conselho de Arbitragem a sua indisponibilidade para apitar os ‘engenheiros’.