Tomás Appleton e Manuel Cardoso Pinto no 'Watch TM': Bastidores do estágio, seguranças e tatuagens

Os Lobos continuam em destaque e a aproveitar o sucesso mediático que têm registado deste a histórica participação no Campeonato do Mundo. O capitão Tomás Appleton e Manuel Cardoso Pinto foram convidados especiais do podecast 'Watch TM', do humorista Pedro Teixeira da Mota, e revelaram alguns detalhes desconhecidos sobre os bastidores desta participação portuguesa no Mundial.

Logo a começar pelo estágio de preparação para a importante competição: "Estivemos quatro meses em estágio. Começámos com quatro semanas em Lisboa, no hotel no Jamor, o Amazónia. Era a 15 minutos de casa, fazíamos lá tudo e só podiamos sair nos fins-de-semana", iniciou Appleton.

"Depois fomos para o Algarve duas semanas. Foi o estágio dos estágios. Foi em agosto, íamos à praia ao final do dia, dava para beber um copo. Tivemos jogos com Irlanda e com Estados Unidos. Depois arrancámos para duas semanas nos Pirinéus. Estava a chover a potes, foi a primeira vez que parámos um treino por causa da chuva. Estavas a treinar em altitude, sem oxigénio... ìamos para salas onde ganhávamos mais altutude. Foi complicado."

Um processo que, como destacou Cardoso Pinto, era sofrível mas com resultados imediatos: "Íamos a essas salas e quando chegávamos cá abaixo quase levitávamos. Estavas sempre sem ar e depois desse processo era logo outra coisa."

Mas o estágio não ficou por aqui, como explicou o capitão: "Ainda fomos a Paris jogar com Austrália A e depois seguimos para a base do mundial a 4 setembro. Ficámos até ao final, em outubro."

A relação estabelecida entre todos os integrantes da comitiva acabou por ficar marcada na pele de todos. Uma tatuagem especial que lembra momentos... especiais.

"Estamos sempre a falar do processo de estar lá que é a analogia a um livro. Íamos sair e dizíamos - 'vamos fechar a página' ou 'terminou um capítulo'. Então fizemos um livro fechado, com o simbolo do Mundial e a data."

Depois foi tempo de abordar a chegada do selecionador Patrice Lagisquet, com muito humor à mistura. "É uma lenda. Ele como jogador foi internacional de França, com 40 'caps', 20 ensaios, que é um numero absurdo, jogava a ponta. Começou a treinar o Biarritz, venceu cinco vezes o campeonato de França. Ganhou a Champions Cup, equivalente à Liga dos Campeões. É uma, lenda. Foi adjunto de França e depois parou, em 2015. Em 2019 ele foi oferecer-se a Espanha. Mas eles tinham contratado um treinador e disseram-lhe para ligar para Porrtugal. Ele ligou para o nosso presidente, apresentou-se e disse que gostava de treinar. E o nosso presidente responde - nunca ouvi falar de ti, manda-me o teu currículo. Ele com 58 anos teve de fazer curriculo pela primeira vez. O nosso presidente viu aquilo, ficou em pânico e contratou-o."

Sobre a evolução da modalidade, os dois jogadores concordaram. "Há muito mais segurança para os jogadores agora, mudaram as regras e tudo é mais seguro. Atualmente temos o HIA, que é um teste base de perguntas de memória. Uma espécie de mini exame de memória. Depois, durante o jogo, se existir um contacto de cabeça suspeito, os médicos tiram-te, fazes esse teste e se o passares, podes regressar ao campo."

Tempo ainda para recordar uns parceiros bem especiais, quando confrontados com a libertade que tinham no Mundial: "Pouca liberdade... Podias ir jantar fora uma vez por semana, com a nossa equipa de segurança privada. Tínhamos de estar sempre com escolta policial. Chegávamos ao restaurante e eles estavam lá. Sempre quatro seguranças privados ao nosso lado. Os seguranças eram habituados a cenários tipo Iraque, das forças especiais, e estar connosco era quase férias para eles. O Torgal uma vez foi experimentar o equipamento todo deles. No último dia do Patrice no cargo, fizemos um churrasco e houve um corredor de palmas... Coisas habituais no râguebi. E um dos seguranças atirou uma bomba de fumo lá para o meio, porque para eles aquilo eram férias."