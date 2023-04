Tribunal Arbitral suspende castigo da Federação Portuguesa de Râguebi ao presidente do Técnico

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) suspendeu o castigo de 18 meses aplicado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) ao presidente do Técnico, Pedro Lucas, revelou esta quarta-feira uma fonte do clube.

Num acórdão com data de terça-feira, ao qual a Lusa teve acesso, o TAD considerou "parcialmente procedente" a providência cautelar interposta pelos líderes dos órgãos sociais do Técnico à decisão proferida pelo CD em 24 de fevereiro, "apenas no que diz respeito ao segmento decisório" que se refere à suspensão aplicada ao presidente do clube. Absolve, no entanto, a FPR quanto aos segmentos relativos às multas aplicadas "a cada um dos requerentes", o presidente do clube, o presidente da mesa da Assembleia Geral, José Bento dos Santos, e o presidente do Conselho Geral, Raúl Martins, assim como relativamente às suspensões destes dois últimos dirigentes.

Em outubro, o CD da FPR suspendeu preventivamente, durante um ano, os três líderes dos órgãos sociais do Técnico "em face da participação apresentada pelo presidente da FPR, Carlos Amado da Silva", em 25 de maio.

Em 24 de fevereiro, o organismo disciplinar confirmou as suspensões de um ano a José Bento dos Santos e a Raúl Martins e aplicou uma suspensão de 18 meses a Pedro Lucas, além de sanções pecuniárias aos três dirigentes. A decisão teve por base um comunicado do Técnico, assinado pelos três dirigentes, emitido no âmbito da desclassificação e despromoção dos 'engenheiros' ao terceiro escalão nacional, por alegada utilização irregular de jogadores num encontro do campeonato, frente ao CDUL.

Em abril de 2022, a FPR desclassificou o Técnico da Divisão de Honra de 2021/22 e despromoveu os 'engenheiros' ao terceiro e último escalão competitivo nacional por alegada utilização irregular de nove jogadores num encontro com o CDUL.

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) anulou, em agosto, as decisões da direção e do CD da FPR, que recorreu para o Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS) e deu início ao campeonato, em 08 de outubro, sem a participação do Técnico. Em fevereiro deste ano, o TCAS rejeitou o recurso da FPR relativamente à decisão do TAD e negou as alegações da FPR sobre a incompetência do TAD para decidir sobre a questão.

O Técnico é um dos clubes históricos do râguebi português, tendo sido fundado em 1963. Com sede nas Olaias, os engenheiros somam, a nível sénior, três títulos de campeões nacionais (1981, 1998 e 2021), quatro Taças de Portugal (1969, 1971, 1973 e 1994) e uma Supertaça (1994).