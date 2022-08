Afonso e Dinis Costa nas repescagens do double-scull ligeiro do Europeu

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os remadores Afonso e Dinis Costa classificaram-se esta quinta-feira em segundo lugar na sua eliminatória de double-scull ligeiro dos Europeus multidesportivos de Munique, pelo que vão às repescagens de sexta-feira.

Os irmãos portugueses estiveram sempre em segundo lugar, dando luta à Itália, medalha de bronze em Tóquio, concluindo o seu desempenho em 7.08,04 minutos, a 1,98 segundos dos transalpinos.

A Noruega, terceira, ficou a 13,87 da Itália, à frente da Hungria, Dinamarca e Estónia.

No computo das duas regatas, apuramento direto para a final somente para a Irlanda, campeã olímpica, e Itália, bronze na mesma prova em Tóquio2020.

Portugal estava inicialmente inserido numa outra eliminatória, mas a organização suprimiu uma das três provas e reorganizou as séries, pelo que até o modelo competitivo mudou.

Ao invés de seguirem os três primeiros para as meias-finais, passou o primeiro a classificar-se diretamente para a regata das medalhas e os restantes a avançar para as repescagens, sendo suprimidas as meias-finais.

Assim, as repescagens decorrem sexta-feira, às 09:12 ou 09:18, horas de Portugal, sendo que os dois primeiros de cada uma das duas séries avançam para a final de seis, no domingo, os restantes disputarão a final B.