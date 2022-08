Europeus'2022: Afonso Costa e Dinis Costa "confiantes" em ir à final do double-scull

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os remadores Afonso e Dinis Costa manifestaram-se esta quinta-feira satisfeitos com a sua estreia nos europeus de Munique, "confiantes" de que na sexta-feira vão garantir um lugar na final do double-scull ligeiro.



"Vamos apanhar, como adversários mais fortes, a República Checa e a Espanha. Mas temos boas referências dos tempos nas eliminatórias. Estamos prontos e com a mesma motivação para vencer", garantiu Afonso Costa, em declarações à Lusa.

Na repescagem de sexta-feira, só os dois melhores barcos de cada uma das duas regatas avança para a final, sendo que os lusos terão como principais opositores a República Checa, quarta nos Jogos Olímpicos, e a Espanha, sétima. Em Tóquio'2020, Afonso Costa fez equipa com o experiente Pedro Fraga, terminando a dupla no 13.º lugar. "Em toda a regata sentimos que estávamos capazes de apurar diretamente, de ganhar. Não foi possível. Fomos focados só na nossa prova, nem nos italianos nem nos noruegueses, os concorrentes mais fortes", contou Afonso.

Os irmãos portugueses estiveram sempre em segundo lugar, permanentemente próximos da Itália, medalha de bronze em Tóquio, concluindo o seu desempenho em 7.08,04 minutos, a 1,98 segundos dos transalpinos. "Na segunda parte da prova percebemos que estávamos perto dos italianos e com bom andamento para os vencer, não foi possível, mas isso não muda em nada a nossa motivação para ganhar na sexta-feira", vincou.

A desistência da França reduziu o leque de participantes a 12, pelo que, à última hora, mudou o sistema de progressão no evento, deixando de haver apuramento para as meias-finais e passou a haver para a final, para onde avançaram a campeã olímpica Irlanda, bem como os italianos. "O nosso objetivo para já é chegar à final, estamos muito focados para isso. E vamos com tudo para amanhã [sexta-feira]. Esperem o melhor de nós, o melhor de Portugal", acrescentou Dinis Costa.

Na sexta-feira, os portugueses competem às 09:18, horas de Lisboa, largando na central pista três, tendo como rivais a República Checa, Espanha, Hungria e Estónia.

Portugal está representado nos Europeus multidesportivos de Munique pelo atletismo, canoagem, ciclismo, triatlo, ténis de mesa, ginástica artística e remo.