João Santos e Duarte Castro nas meias finais de double-scull ligeiro dos Mundiais de remo sub-23

A dupla formada por João Santos e Duarte Castro qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais A/B de double-scull peso ligeiro (BLM2x) dos Mundiais de remo sub-23, que vai realizar-se no sábado, em Plovid, na Bulgária.

Os remadores portugueses foram este sábado os mais rápidos na segunda série de repescagens, cronometrando 6.40,37 minutos, nos 2.000 metros da prova.

Na primeira série das repescagens, as duplas da China, com 6.38,31, e da Suíça, com 6.39,08, foram as únicas com melhor tempo do que os portugueses João Santos e Duarte Castro.

Nas repescagens de scull peso ligeiro feminino, Bruna Parente terminou a segunda série em 8.08,51 minutos, garantindo lugar nas meias-finais C/D, nas quais conseguiu qualificar-se para a final C, agendada para sábado.

No mesmo dia, André Pinto vai disputar as meias-finais A/B de scull (BM1x), para as quais se qualificou na quinta-feira.