Mais de 500 atletas de Remo Indoor disputam Campeonato Nacional em Mira

Mais de 500 atletas de 33 clubes disputam no fim de semana, em Mira, o Campeonato Nacional de Remo Indoor, modalidade em que as remadas são simuladas com o auxílio de uma máquina.

A modalidade é "extremamente popular" entre os atletas de remo e frequentadores de ginásios, uma vez que a sua prática não está dependente das condições meteorológicas, refere a Federação Portuguesa de Remo (FPR), que organiza a prova, em conjunto com a Câmara Municipal de Mira, que cede as instalações.

"O equipamento [de remo] é utilizado por todos os remadores, seja durante o inverno, quando as condições climáticas não permitem a prática ao ar livre, seja noutros períodos do ano em que é usado como uma importante ferramenta de apoio ao treino, pela possibilidade que oferece de controlar todas as variáveis envolvidas na prática desportiva", refere a Federação Portuguesa de Remo.

Ainda segundo a FPR, "devido à possibilidade que oferece de nele se realizar trabalho de resistência, mas também de força, o ergómetro [máquina de remo] é de presença obrigatória em qualquer ginásio".

A competição terá lugar no Pavilhão Municipal de Mira e tem entrada gratuita. No sábado, entre as 16:30 e as 18:00 decorrerão as provas de Promoção (exceto Adaptado) e universitárias.

No domingo, com início agendado para as 10:00, decorrerá o Campeonato Nacional de Indoor, na vertente de Competição, incluindo a competição e promoção de remo Adaptado.

"A realização desta competição no concelho vai permitir "atrair centenas de atletas e as suas famílias a Mira, fazendo mexer a economia local num fim de semana de época baixa", refere o presidente da Câmara de Mira, Raul Almeida, que garante que a autarquia vai continuar a apostar em eventos que atraiam visitantes durante todo o ano.