Remador olímpico Carlos Almeida Oliveira morre aos 80 anos

O remador olímpico Carlos Almeida Oliveira, antigo campeão nacional e que representou Portugal nos Jogos Olímpicos Munique'1972, morreu aos 80 anos, anunciou esta terça-feira o Comité Olímpico de Portugal (COP).

Oliveira, conhecido como Carlos 'Bóia', nasceu no Barreiro em setembro de 1943 e destacou-se no remo, com dezenas de títulos de campeão nacional e participações internacionais, mas praticou também judo, luta greco-romana, atletismo e hóquei em patins, com títulos também em algumas destas vertentes.

Foi internacional em várias modalidades, como judo e luta, com títulos nacionais, e somou títulos mundiais de veteranos no remo, tendo como ponto alto olímpico a participação em Munique'1972, em 'double sculls', ao lado de Manuel da Silva Barroso.

Jogou hóquei em patins pela CUF, instituição que ficou ligado também como trabalhador. Em 2008, recebeu a medalha da cidade do Barreiro, em reconhecimento dos seus feitos desportivos.

"À família enlutada, à Federação Portuguesa de Remo e à Associação de Atletas Olímpicos de Portugal, o Comité Olímpico de Portugal apresenta sentidas condolências", pode ler-se no comunicado do COP.