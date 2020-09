Remo de mar: títulos nacionais atribuídos no Barreiro

O Barreiro recebeu no último fim de semana a última etapa do Circuito Nacional de Remo de Mar, com as regatas de meia distância (1500 e 3000 metros) na qual ficaram definidos os vencedores da edição deste ano. O Clube Naval Infante Dom Henrique (CNIDH) acabou por ser o grande destaque, ao levar para casa os títulos masculino e feminino, numa luta na qual relegou para o segundo posto em ambas as categorias a Associação Naval de Lisboa (ANL). No lugar mais baixo do pódio nos homens ficou o Sporting Clube Caminhense, ao passo que nas senhoras em terceiro ficou o Clube Naval Barreirense.





De notar que esta foi a terceira etapa do Circuito Nacional, depois das que foram realizadas na Figueira da Foz (com provas em formato de sprint - 500 metros) e Vila Praia de Âncora e Caminha (9 quilómetros).