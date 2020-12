Da prisão do pai à terapia com porcos: Ronnie O'Sullivan no seu melhor

Seis vezes campeão do Mundo de snooker, Ronnie O'Sullivan é considerado o melhor jogador da história graças ao elevado nível que mostrou ao longo de quase três décadas. 'The Rocket' soma 36 títulos e em 15 ocasiões alcançou a pontuação máxima num jogo: 147. Em 1997 fê-lo em apenas cinco minutos e 8 segundos...





O'Sullivan é um prodígio do snooker com uma vida digna de um filme. Uma vida que o jornal 'Marca' recorda este domingo. "De todas as minhas vitórias, destaco a vitória no Mundial de 2012. Foi o meu melhor torneio e ganhei-o a meio-gás", contou o galardoado com a medalha da Ordem do Império Britânico.Mas nem tudo foram rosas na vida de 'The Rocket'. O pai foi preso por homicídio nos primórdios da sua carreira desportiva. Aos 17 anos já ganhava tudo, mas as drogas e o álcool intrometeram-se no meio das bolas e dos tacos. Acabou por entrar num programa de reabilitação pois a sua saúde corria perigo."Creio que o meu êxito deve-se à forma como compito. Isso torna qualquer um diferente, porque é a primeira coisa que capta a atenção das pessoas. Quando vês um desportista pela primeira vez o que te atrai é a forma como joga. Depois eles tomam a decisão, se te amam ou não. Os que gostam de ti convertem-se em fãs e são muito leais. Muitos dos que tenho apoiariam qualquer coisa que fizesse", considera O'Sullivan, que coloca no mesmo plano desportistas como Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Phil Taylor, Leo Messi e Cristiano Ronaldo.A personalidade de O'Sullivan transcende o jogo. Fã de Ayrton Senna e de Maradona, 'The Rocket' é autor de livros policiais e coautor de um livro de culinária. Fala frequentemente sobre saúde mental.Mas também gosta de surpreender. Como daquela vez em que apareceu com as unhas pintadas de cor de rosa... "Foi uma ideia de um amigo que trabalhava em relações públicas e que estava envolvido em várias causas de beneficência. Não sou o tipo de pessoa que recusa uma oportunidade para ajudar. Há uns 15 anos aquilo ter-me-ia envergonhado, mas cheguei a um ponto da minha vida em que isso não me importa assim tanto. Como desportistas temos uma grande visibilidade para apoiar as boas causas."E como arranja motivação para continuar a competir, se já ganhou tudo? "Apaixonas-te e 'desapaixonas-te' relativamente ao que fazes muitas vezes, mas em algumas ocasiões podes comandar o interruptor e encontras essa motivação novamente. Há coisas diferentes que estou a fazer e que têm prioridade sobre o desporto. Se amanhã me pedissem para escolher entre o snooker e os outros negócios, porque não poderia fazer os dois, deixaria o desporto imediatamente. Não tenho nenhuma dúvida. Na realidade, não me afetaria o facto de nunca mais disputar um torneio."Entre 1995 e 2000 viveu os seus melhores momentos desportivamente, mas nem tudo foram rosas. "Dei-me conta quando perdi com o Stephen Hendry, em 1996, que tinha excesso de peso, estava a comer e a beber demaiado. Vi uma foto minha e acordei, dei-me conta que tinha de me por em forma. Fiquei sem a carta de condução e passei três meses no ginásio, ia duas ou três vezes por dia. Ganhei quatro dos cinco torneio seguintes, mas voltei a beber...", contou no documentário 'Joy of Six'.A 'salvação' chegou numa quinta, rodeado por animais como porcos e galinhas. "Foi genial porque não havia qualquer tipo de pressão, mas quando estava a cuidar dos porcos tinha de entrar lá dentro, da pocilga, e era uma porcaria. Antes não me levantava antes das 11 ou meio dia, estava a ficar muito preguiçoso. Pensei que precisava de um trabalho voluntário, mas não queria algo remunerado, onde me dissessem o que fazer."Uns meses mais tarde abandonou os porcos e começou a trabalhar com um psicólogo, Steve Peters, que também acompanha o staff do Liverpool. Foi ele quem tirou O'Sullivan de uma depressão. A chave era falar de tudo, menos de snooker...