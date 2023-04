Dois ativistas ambientais anti-petróleo interromperam Mundial em Sheffield

Dois ativistas ambientais pertencentes ao grupo "Just Stop Oil" interromperam esta segunda-feira os jogos do Mundial de snooker, em Sheffield, Inglaterra, com um dos indivíduos a lançar um pó de cor laranja em cima de uma das mesas.

No Crucible Theatre, em Sheffield, apenas um dos dois ativistas conseguiu levar a ação até ao fim, na mesa onde Robert Milkins e Joe Perry se enfrentavam, sendo que o outro elemento, do sexo feminino, foi intercetado quando tentava fazer o mesmo, no duelo entre Mark Allen e Fan Zhengyi.

O ativista, que utilizava uma camisola com a frase "Just Stop Oil" [parem com o petróleo], viria a ser retirado do recinto por dois seguranças, após rebentar com um pequeno saco de pó de cor laranja, com os dois desafios a serem interrompidos.

"Eles [ativistas] exigem que o governo interrompa quaisquer novos projetos de combustíveis fósseis e convoquem as instituições desportivas do Reino Unido a unirem-se à resistência civil contra as políticas genocidas do governo", escreveu o grupo, nas redes sociais.