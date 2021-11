Insólito: Mark Williams apanhado a dormir

Quem é que nunca passou pelas brasas? Acontece a todos e nem as estrelas escapam ao insólito. Foi o que sucedeu com Mark Williams.O britânico, de 46 anos, três vezes campeão mundial de snooker (2000, 2003 e 2018), adormeceu durante o jogo com Anthony Hamilton a contar para o campeonato britânico e na qual saiu perdedor por 5-6.O jogador justificou a ‘distração’ pelo facto de ter estado infetado com a Covid-19 em outubro e desde aí tem-se sentido mais "cansado"."Em 30 anos como profissional foi a primeira vez que dormi na cadeira", confessou Mark Williams, esclarecendo que ter adormecido não teve a ver com o adversário. "Simplesmente não me tenho sentido bem desde a doença."O nono classificado do ranking mundial revelou mesmo o que sentiu quando despertou do breve ‘descanso’. "A minha cabeça ‘desceu’ e quando acordei e por breves instantes não tive a menor ideia de onde estava. Foi um pouco embaraçoso, fiquei arrasado", admitiu Mark Williams. * a.p.m.